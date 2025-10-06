Advertisement
trendingNow12950654
Hindi Newsधर्म

Karwa Chauth 2025: इंगेजमेंट या गोद भराई के बाद करवा चौथ का व्रत रखना सही या गलत, क्या है कुंवारी लड़कियों के लिए नियम!

Karwa Chauth 2025 Niyam: करवा चौथ व्रत का इंतजार हर सुहागिन को होता है लेकिन कुछ कुवांरी लड़कियां भी इस व्रत का संकल्प करती हैं या वे लड़कियां भी इस व्रत को रखती है जिनकी शादी तय हो गई हो या इंगेजमेंट हो गई है. आइए जानें कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं या नहीं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karwa Chauth 2025
Karwa Chauth 2025

Karwa Chauth 2025 Niyam Hindi: करवा चौथ व्रत का हिन्दू धर्म में बहुत महत्व है. इस पर्व पर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करती है. इस साल करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर, शुक्रवार को रखा जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं या वो लड़कियां जिनकी शादी तय हो गई हो, इंगेजमेंट या गोद भराई हो गई हो, वे भी करवा चौथ व्रत का संकल्प करती है. अब सवाल ये है कि क्या कुंवारी लड़कियों द्वारा या शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं, इस कड़ी में हम यही विस्तार से जानेंगे.

कुंवारी कन्याएं क्या करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं?
धार्मिक मान्यता है कि वो लड़कियां जिनकी शादी तय हो गई है या इंगेजमेंट हो गई है वे शादी से पहले लड़कियां अपने होने वाले पति की लंबी आयु और उनकी अच्छी सेहत के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं. वहीं वो लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं जिनको मनचाहा पति चाहिए. कुंवारे लड़के जिनकी शादी तय हुई है या वे जो सुयोग्य जीवनसाथी चाहते हैं वे भी करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं.

कुंवारी कन्याएं करवा चौथ की पूजा कैसे करें?
साकुंवारी कन्याएं करवा चौथ के व्रत की सरगी खुद ही तैयार करें.
व्रत के दिन सूर्योदय से पहले ही सरगी का सेवन करें. 
स्नान आदि कर नये और साफ कपड़े पहन लें और श्रृंगार करें. 
करवा माता का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें
सुबह सवेरे गणेश जी और शिव जी की पूजा कर लें और पूरे दिन व्रत में रहें.
शाम को चंद्रमा के दर्शन करें. 
अब गणेश जी की पूजा करें और शिव जी, कार्तिकेय भगवान और माता करवा की आराधना करें.
करवा चौथ के व्रत की सुनें और सुनाएं.
अब छलनी से चांद को नहीं बल्कि तारों को देखें और आरती करके पूजा को संपन्न करें व पानी पीकर व्रत खोलें.

Add Zee News as a Preferred Source

कुंवारी कन्याओं के लिए करवा चौथ व्रत के नियम

  • कुंवारी कन्याओं को दिन में एक बार पानी या फिर फल खाने की छूट होती है.

  • कन्याओं को थाली घुमाने वाली विधि या करवा बदलने की रस्म निभाना अनिवार्य नहीं.

  • जरूरी नहीं कि व्रत रखने वाली कुंवारी कन्या 16 श्रृंगार करें. 

  • इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कन्या किसी से भी सुहाग की चीजें उपहार में न लें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Neechbhang Rajyog 2025: शुक्र का नीचभंग राजयोग इन 3 राशि वाले के लिए खोल देगा खजाना, आसमान की ऊंचाई पर होगा करियर, जातक बनेंगे महाधनवान!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
Sanjay Nirupam
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार