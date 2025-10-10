Karwa Chauth 2025 Surat: सूरत में सुहागिनों ने रखा करवा चौथ का व्रत, जानें कब दिखेगा चांद और क्या है शुभ मुहूर्त?

Surat Chand Nikalne ka Samay: गुजरात का सूरत शहर न केवल अपने हीरे और वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है, बल्कि यहां की संस्कृति और परंपराएं भी उतनी ही जीवंत हैं. हर साल करवा चौथ का पर्व आते ही सूरत की गलियां सुहागिनों की रौनक से चमक उठती हैं. बाजारों में सजती हैं मेहंदी की दुकानें, चूड़ियों की खनक और पारंपरिक साड़ियों की बहार. महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. आज हम आपको सूरत में करवा चौथ का चांद निकलने का समय और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं. आप सही जानकारी के लिए हमारी इस लाइव कॉपी के साथ बने रहिए.

करवा चौथ व्रत का धार्मिक महत्व

करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में अटूट विश्वास और असीम प्रेम का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त किया था. उसी परंपरा को निभाते हुए विवाहित महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं. यह व्रत न केवल पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है.

सूरत में करवा चौथ की तैयारियां

सूरत में करवा चौथ से कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं. महिलाएं नए कपड़े, आभूषण और पूजा का सामान खरीदती हैं. मेहंदी आर्टिस्ट्स की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ती है. शाम के समय महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजी-धजी एक साथ पूजा के लिए इकट्ठी होती हैं. कई सोसायटियों और मंदिरों में सामूहिक करवा चौथ की पूजा का आयोजन किया जाता है, जिससे पूरे माहौल में एकता और भक्ति का रंग छा जाता है.

सूरत में करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त

इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त सायंकाल होता है, जब महिलाएँ करवा, दीपक, पानी का लोटा, और सात अनाज लेकर माता गौरी और भगवान शिव की पूजा करती हैं. कथा सुनना इस व्रत का प्रमुख भाग होता है, जिसमें करवा चौथ की पौराणिक कथा सुनाई जाती है. जब चंद्रमा आकाश में निकलता है, तो महिलाएँ छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं, उन्हें जल अर्पित करती हैं और फिर व्रत खोलती हैं. यह दृश्य सूरत की छतों पर अत्यंत मनमोहक होता है.

परंपरा और प्रेम का संगम

सूरत में करवा चौथ केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और एकता का पर्व है. यह दिन पति-पत्नी के रिश्ते में नई मिठास घोल देता है और पारिवारिक बंधन को और गहरा बनाता है. आधुनिकता के दौर में भी सूरत की महिलाएं इस परंपरा को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभा रही हैं, जो यह दर्शाता है कि संस्कृति चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, जब उसमें प्रेम और विश्वास का भाव जुड़ा हो तो वह हमेशा जीवित रहती है.

सूरत में करवा चौथ का चांद निकलने का समय

द्रिक पंचांग के मुताबिक, सूरत में करवा चौथ 2025 का चांद निकलने का अनुमानित समय रात 08:13 बजे है. जबकि पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:58 से रात 07:11 बजे तक रहेगा. चांद निकलने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों पानी पीने के बाद व्रत का पारण कर सकती हैं.