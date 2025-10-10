Advertisement
trendingNow12956064
Hindi Newsधर्म

Karwa Chauth 2025 Surat: सूरत में सुहागिनों ने रखा करवा चौथ का व्रत, जानें कब दिखेगा चांद और क्या है शुभ मुहूर्त?

Surat Chand Nikalne ka Samay: आज करवा चौथ का त्योहार है. गुजरात के सूरत में भी इस त्योहार के लिए सुहागिनें सुबह से सजने-संवरने में व्यस्त हैं. इस लेख में हम आपको सूरत में करवा चौथ का चांद निकलने का समय, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karwa Chauth 2025 Surat: सूरत में सुहागिनों ने रखा करवा चौथ का व्रत, जानें कब दिखेगा चांद और क्या है शुभ मुहूर्त?

Surat Chand Nikalne ka Samay: गुजरात का सूरत शहर न केवल अपने हीरे और वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है, बल्कि यहां की संस्कृति और परंपराएं भी उतनी ही जीवंत हैं. हर साल करवा चौथ का पर्व आते ही सूरत की गलियां सुहागिनों की रौनक से चमक उठती हैं. बाजारों में सजती हैं मेहंदी की दुकानें, चूड़ियों की खनक और पारंपरिक साड़ियों की बहार. महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. आज हम आपको सूरत में करवा चौथ का चांद निकलने का समय और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं. आप सही जानकारी के लिए हमारी इस लाइव कॉपी के साथ बने रहिए.

करवा चौथ व्रत का धार्मिक महत्व

करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में अटूट विश्वास और असीम प्रेम का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त किया था. उसी परंपरा को निभाते हुए विवाहित महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं. यह व्रत न केवल पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सूरत में करवा चौथ की तैयारियां

सूरत में करवा चौथ से कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं. महिलाएं नए कपड़े, आभूषण और पूजा का सामान खरीदती हैं. मेहंदी आर्टिस्ट्स की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ती है. शाम के समय महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजी-धजी एक साथ पूजा के लिए इकट्ठी होती हैं. कई सोसायटियों और मंदिरों में सामूहिक करवा चौथ की पूजा का आयोजन किया जाता है, जिससे पूरे माहौल में एकता और भक्ति का रंग छा जाता है.

सूरत में करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त

इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त सायंकाल होता है, जब महिलाएँ करवा, दीपक, पानी का लोटा, और सात अनाज लेकर माता गौरी और भगवान शिव की पूजा करती हैं. कथा सुनना इस व्रत का प्रमुख भाग होता है, जिसमें करवा चौथ की पौराणिक कथा सुनाई जाती है. जब चंद्रमा आकाश में निकलता है, तो महिलाएँ छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं, उन्हें जल अर्पित करती हैं और फिर व्रत खोलती हैं. यह दृश्य सूरत की छतों पर अत्यंत मनमोहक होता है.

Karwa Chauth 2025 Ahmedabad: अहमदाबाद में करवा चौथ का रंग और रस्में, जानें शहर में कब निकलेगा चांद और पूजा मुहूर्त?

परंपरा और प्रेम का संगम

सूरत में करवा चौथ केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और एकता का पर्व है. यह दिन पति-पत्नी के रिश्ते में नई मिठास घोल देता है और पारिवारिक बंधन को और गहरा बनाता है. आधुनिकता के दौर में भी सूरत की महिलाएं इस परंपरा को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभा रही हैं, जो यह दर्शाता है कि संस्कृति चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, जब उसमें प्रेम और विश्वास का भाव जुड़ा हो तो वह हमेशा जीवित रहती है.

सूरत में करवा चौथ का चांद निकलने का समय

द्रिक पंचांग के मुताबिक, सूरत में करवा चौथ 2025 का चांद निकलने का अनुमानित समय रात 08:13 बजे है. जबकि पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:58 से रात 07:11 बजे तक रहेगा. चांद निकलने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों पानी पीने के बाद व्रत का पारण कर सकती हैं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा