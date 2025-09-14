Karwa Chauth 2025 Vrat: इस साल सुहागिनें कब रखेंगी करवाचौथ का व्रत? नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

Karwa Chauth 2025 Vrat Date: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है. वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर से शुरू होगा. इस महीने को अति शुभ माना गया है क्योंकि भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के साथ ही मां तुलसी की इस माह में विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है. कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का त्योहार रखती हैं और बड़े ही उत्साह व श्रद्धा के साथ इस त्योहार को मनाती हैं. आइए जानें करवा चौथ 2025 की सही तिथि क्या और किस शुभ मुहूर्त में इस दिन पूजा अर्चना की जाएगी.

करवा चौथ 2025 तिथि और शुभ समय

कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 बजे शुरू हो रही है और तिथि का समापन 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे हो रहा है. इस उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. करवा चौथ के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय 5:16 से लेकर शाम के समय 6:29 बजे तक होगा. वहीं इस दिन

चंद्रोदय शाम के समय 7:42 बजे होगा.

करवा चौथ की पूजन विधि

ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान कर ससुराल से मिली सरगी को ग्रहण करें. ध्यान रहे यह सूर्योदय से पहले ही करना है.

बिना जल और अन्न आदि को ग्रहण किए बिना निर्जला व्रत का संकल्प करें.

सूर्योदय के समय सूर्यदेव को शुद्ध जल से अर्घ्य दें और मंदिर जातक शिव परिवार की आराधना करें.

भगवान शिव को को पुष्प चढ़ाएं और फल, मिठाई के साथ ही मेवे का भोग अर्पित करें.

करवा चौथ की व्रत कथा सुने सुनाएं या बुज़ुर्ग महिला से सुनें.

शाम को फिर से पूजा की तैयारी करें, इसके लिए पूजा की थाली में में फल, मिठाई, फूल आदि रखें।

एक करवा में जल रखकर चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य दें.

छन्नी में जलता दीया रखें और चंद्रमा का दर्शन करें और फिर उसी छन्नी से पति का मुख देखें.

पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलें. पूजा में हुई किसी भी तरह की भूल के लिए क्षमा मांगे.

बुज़ुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और पूजन सामग्री और करवा अपनी सास को या किसी और सुहागन महिला को भेंट में दें.

अंत में व्रत को खोलकर सात्विक भोजन करें.

