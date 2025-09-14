Karwa Chauth 2025 Vrat: इस साल सुहागिनें कब रखेंगी करवाचौथ का व्रत? नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!
Advertisement
trendingNow12921823
Hindi Newsधर्म

Karwa Chauth 2025 Vrat: इस साल सुहागिनें कब रखेंगी करवाचौथ का व्रत? नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

Karwa Chauth Vrat Puja Vidhi: हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है. इस त्योहार को सभी सुहागिनें बड़े ही धूमधान से मनाती हैं. आइए जानें 2025 में करवाचौथ व्रक कब रखा जाएगा और इस दिन पूजा का मुहूर्त क्या होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 14, 2025, 03:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karwa Chauth 2025 Vrat
Karwa Chauth 2025 Vrat

Karwa Chauth 2025 Vrat Date: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है. वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर से शुरू होगा. इस महीने को अति शुभ माना गया है क्योंकि भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के साथ ही मां तुलसी की इस माह में विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है. कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का त्योहार रखती हैं और बड़े ही उत्साह व श्रद्धा के साथ इस त्योहार को मनाती हैं. आइए जानें करवा चौथ 2025 की सही तिथि क्या और किस शुभ मुहूर्त में इस दिन पूजा अर्चना की जाएगी.

करवा चौथ 2025 तिथि और शुभ समय
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 बजे शुरू हो रही है और तिथि का समापन 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे हो रहा है. इस उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. करवा चौथ के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय 5:16 से लेकर शाम के समय 6:29 बजे तक होगा. वहीं इस दिन 
चंद्रोदय शाम के समय 7:42 बजे होगा.

करवा चौथ की पूजन विधि 

Add Zee News as a Preferred Source

  • ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान कर  ससुराल से मिली सरगी को ग्रहण करें. ध्यान रहे यह सूर्योदय से पहले ही करना है.

  • बिना जल और अन्न आदि को ग्रहण किए बिना निर्जला व्रत का संकल्प करें. 

  • सूर्योदय के समय सूर्यदेव को शुद्ध जल से अर्घ्य दें और मंदिर जातक शिव परिवार की आराधना करें.

  • भगवान शिव को को पुष्प चढ़ाएं और फल, मिठाई  के साथ ही मेवे का भोग अर्पित करें.

  • करवा चौथ की व्रत कथा सुने सुनाएं या बुज़ुर्ग महिला से सुनें. 

  • शाम को फिर से पूजा की तैयारी करें, इसके लिए पूजा की थाली में में फल, मिठाई, फूल आदि रखें।

  • एक करवा में जल रखकर चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य दें.

  • छन्नी में जलता दीया रखें और चंद्रमा का दर्शन करें और फिर उसी छन्नी से पति का मुख देखें.

  • पति के हाथों से जल ग्रहण कर  व्रत खोलें. पूजा में हुई किसी भी तरह की भूल के लिए क्षमा मांगे. 

  • बुज़ुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और पूजन सामग्री और करवा अपनी सास को या किसी और सुहागन महिला को भेंट में दें. 

  • अंत में व्रत को खोलकर सात्विक भोजन करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
;