Advertisement
trendingNow12948825
Hindi Newsधर्म

Karwa Chauth 2025: कब किया जाएगा करवा चौथ व्रत का पारण? नोट कर लें मुहूर्त और चंद्रोदय का सही समय

Karwa Chauth 2025 Vrat Paran: करवा चौथ न सिर्फ पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय परंपरा और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ व्रत है. आइए जानते हैं कि इस साल करवा चौथ व्रत का पारण कब किया जाएगा.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karwa Chauth 2025: कब किया जाएगा करवा चौथ व्रत का पारण? नोट कर लें मुहूर्त और चंद्रोदय का सही समय

Karwa Chauth 2025 Vrat Paran Date Time: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है. यह व्रत कार्तिक संकष्टी चतुर्थी के दिन रखा जाता है और दिवाली से ठीक 12 दिन पूर्व मनाया जाता है. इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और दांपत्य जीवन की सुख-समृद्धि के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं. परंपरा के अनुसार, शाम को पूजा के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार करवा चौथ व्रत का पारण कब किया जाएगा, इसके लिए मुहूर्त क्या और चंद्रोदय का समय क्या है. 

करवा चौथ 2025 डेट

पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट से होगी और इसका समापन 10 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 38 मिनट पर होगा. चूंकि व्रत के लिए चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय होना आवश्यक है, इसलिए इस बार 10 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

करवा चौथ पूजा का मुहूर्त

करवा चौथ के दिन महिलाएं प्रदोष काल में भगवान शिव, माता गौरी और श्रीगणेश की पूजा करती हैं. इस साल पूजा का शुभ समय शाम 5 बजकर 57 मिनट से 7 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। वहीं, लाभ-उन्नति का विशेष मुहूर्त रात 9 बजकर 02 मिनट से 10 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. 

करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस बार करवा चौथ की रात चंद्रमा का उदय रात 8 बजकर 13 मिनट पर होगा. इसी समय महिलाएं चंद्र देव को अर्घ्य देंगी और पति के हाथ से जल ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करेंगी.

करवा चौथ व्रत का पारण

व्रत का पारण चंद्रोदय के बाद ही किया जाता है. इस साल करवा चौथ व्रत का पारण 10 अक्टूबर को 8 बजकर 13 मिनट के बाद किया जाएगा, जब व्रती महिलाएं चंद्र दर्शन करके व्रत खोलेंगी.

यह भी पढ़ें: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम, सफल नहीं होगी व्रत-पूजा

करवा चौथ व्रत के नियम

यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख के लिए रखती हैं. व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करने के बाद की जाती है. सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक महिलाएं अन्न और जल का त्याग कर पूर्ण उपवास रखती हैं. शाम को पूजा अर्चना के बाद और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत खोला जाता है. इस बार व्रत की अवधि लगभग 14 घंटे की होगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
;