Karwa Chauth 2025: कब किया जाएगा करवा चौथ व्रत का पारण? नोट कर लें मुहूर्त और चंद्रोदय का सही समय

Karwa Chauth 2025 Vrat Paran Date Time: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है. यह व्रत कार्तिक संकष्टी चतुर्थी के दिन रखा जाता है और दिवाली से ठीक 12 दिन पूर्व मनाया जाता है. इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और दांपत्य जीवन की सुख-समृद्धि के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं. परंपरा के अनुसार, शाम को पूजा के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार करवा चौथ व्रत का पारण कब किया जाएगा, इसके लिए मुहूर्त क्या और चंद्रोदय का समय क्या है.

करवा चौथ 2025 डेट

पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट से होगी और इसका समापन 10 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 38 मिनट पर होगा. चूंकि व्रत के लिए चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय होना आवश्यक है, इसलिए इस बार 10 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

करवा चौथ पूजा का मुहूर्त

करवा चौथ के दिन महिलाएं प्रदोष काल में भगवान शिव, माता गौरी और श्रीगणेश की पूजा करती हैं. इस साल पूजा का शुभ समय शाम 5 बजकर 57 मिनट से 7 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। वहीं, लाभ-उन्नति का विशेष मुहूर्त रात 9 बजकर 02 मिनट से 10 बजकर 35 मिनट तक रहेगा.

करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस बार करवा चौथ की रात चंद्रमा का उदय रात 8 बजकर 13 मिनट पर होगा. इसी समय महिलाएं चंद्र देव को अर्घ्य देंगी और पति के हाथ से जल ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करेंगी.

करवा चौथ व्रत का पारण

व्रत का पारण चंद्रोदय के बाद ही किया जाता है. इस साल करवा चौथ व्रत का पारण 10 अक्टूबर को 8 बजकर 13 मिनट के बाद किया जाएगा, जब व्रती महिलाएं चंद्र दर्शन करके व्रत खोलेंगी.

यह भी पढ़ें: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम, सफल नहीं होगी व्रत-पूजा

करवा चौथ व्रत के नियम

यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख के लिए रखती हैं. व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करने के बाद की जाती है. सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक महिलाएं अन्न और जल का त्याग कर पूर्ण उपवास रखती हैं. शाम को पूजा अर्चना के बाद और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत खोला जाता है. इस बार व्रत की अवधि लगभग 14 घंटे की होगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)