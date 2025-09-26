Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम, सफल नहीं होगी व्रत-पूजा

Karwa Chauth 2025 Vrat Rituals: करवाचौथ का पर्व हर सुहागिन महिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पति-पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है. हालांकि, इस व्रत के पालन के दौरान कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है. याद रहे कि इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. चूंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे.

अनाज या जल का सेवन न करें

करवाचौथ का व्रत सूर्योदय से पहले खाई जाने वाली सरगी के बाद शुरू होता है और चांद के दर्शन के बाद ही खोलना होता है. इस दौरान जल या भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता. गलती से भी अगर व्रत में कुछ खा-पी लिया जाए तो व्रत खंडित माना जाता है और इसका फल नहीं मिलता.

चांद निकलने से पहले व्रत न खोलें

करवा चौथ का व्रत पूरा तभी माना जाता है जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाए. अगर किसी कारण से चांद निकलने से पहले व्रत खोल लिया जाए, तो व्रत का कोई फल नहीं मिलता. इसलिए व्रत खोलने से पहले चंद्र दर्शन करना जरूरी है.

धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें

करवा चौथ के दिन सुई, कैंची, चाकू या किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग वर्जित है. ऐसा करने से व्रत का फल कम होता है और यह अशुभ माना जाता है. इसलिए करवाचौथ के दिन सिलाई, कढ़ाई या अन्य किसी काम में इन वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए.

दिन में सोने से बचें

करवा चौथ व्रत के दिन दिन में सोना वर्जित माना गया है. शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से व्रत का फल प्रभावित होता है. व्रत के दौरान शरीर और मन को भगवान के प्रति समर्पित रखना चाहिए.

किसी का अपमान न करें

करवाचौथ व्रत प्यार और समर्पण का प्रतीक है. इस दिन अपने जीवनसाथी या घर के किसी बड़े-बुजुर्ग का अपमान करना, क्रोध दिखाना या किसी से झगड़ा करना वर्जित है. ऐसा करने से व्रत का फल कम होता है.

सुहाग सामग्री का सही दान

व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं के लिए सुहाग की सामग्री दान करना शुभ माना जाता है. लेकिन गलती से अपनी व्यक्तिगत सुहाग सामग्री का दान करना अशुभ होता है और इससे सौभाग्य में कमी आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)