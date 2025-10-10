Advertisement
trendingNow12955895
Hindi Newsधर्म

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देत समय इन चंद्र मंत्रों का कर लें जाप, वैवाहिक जीवन की सभी दिक्कतें होंगी दूर!

Karwa Chauth Jal Chadana: 10 अक्टूबर शुक्रवार को महिलाएं करवा चौथ पर्व मना रही है और इस दिन व्रत रख रही हैं. आइए जानें चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि और चंद्रमा मंत्र क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chandarma Mantra On karwa chauth
Chandarma Mantra On karwa chauth

Karwa Chauth 2025 Chandra Arghya Vidhi Mantra: करवा चौथ का व्रत आज 10 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जा रहा है. करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत का संकल्प करती है और रात में जब चंद्रमा निकलने पर पूजा अर्चना करती हैं और पूरे विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है और फिर पारण करती है. करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए अधूरा माना जाता है. ऐसे में चंद्रदेव को जब अर्घ्य दें तो मन को शांत रखें और श्रद्धा का भाव रखें. 

चंद्रदेव मंत्रों का जाप करें
चंद्रमा मन के कारक हैं जो कुंडली में मजबूत होकर सुख, शांति और समृद्धि देतें है. जो महिलाएं करवा चौथ पर व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और अर्घ्य देते हुए कुछ प्रभावशाली चंद्र मंत्रों का जाप करती है तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और प्रेम बना रहता है. पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव रहता है और कोई भी मानसिक पीड़ा शादीशुदा जोड़े को छू नहीं पाती है. चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि क्या है इस दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

चंद्रमा को अर्घ्य दें तो इन चंद्रदेव मंत्रों का जाप करें
इस मंत्र का करें जाप- "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः"
यह मंत्र भी है प्रभावशाली- "ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नमः"

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्रमा को अर्घ्य देते समय मंत्र
"गगनार्णवमाणिक्य चन्द्र दाक्षायणीपते।
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं गणेशप्रतिरूपक॥"

चंद्रदेव का यह मंत्र है शक्तिशाली- "ॐ सों सोमाय नम:"
चंद्रदेव का यह मंत्र जप सकती हैं- "ॐ भूर्भुव: स्व: अमृतांगाय विदमहे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्।"
चंद्रदेव का यह मंत्र भी देता है सकारात्मक परिणाम- "नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम। ऊँ दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवम।।"

चंद्र स्तुति
"ऊँ दधि-शंख-तुषाराभं क्षीरोदार्णव-सम्भवम्।
नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट-भूषणम्॥"

करवा चौथ पर अर्घ्य देने की विधि
रात में चंद्रोदय होने पर पूजा की थाली और पीतल या तांबे का लोटा या गिलास ले लें. 
लोटे या गिलास में साफ जल कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगाजल, अक्षत्, फूल व सफेद चंदन मिलाकर ले लें.
छलनी से चंद्र देव को देखें और फिर उन्हें प्रणाम करें और फिर जल अर्पित कर अर्घ्य दें और इसी समय मंत्र जाप करें.
पति की लंबी आयु व अच्छी सेहत की कामना करें व छलनी से ही पति को देख लें.
इसके बाद पति को आरती करें व उनके पैर छूएं और पानी पीकर व मीठा खाकर व्रत खोलें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न, अथाह धन और सुख प्राप्ति के लिए जानें अचूक और आसान उपाय! 

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: सरगी समय से लेकर चंद्रोदय तक... नोट कर लें करवा चौथ की सही डेट और शुभ मुहूर्त!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा