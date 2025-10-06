ये गलतियां कीं तो टूट जाएगा करवा चौथ का व्रत, अधूरी रह जाएंगी सारी मनोकामनाएं! जानें क्या करें क्या नहीं

Karwa Chauth Vrat Niyam: कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत रखा जाता है. करवा चौथ व्रत में निर्जला रहकर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. फिर रात को चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं. करवा चौथ के दिन सुबह सरगी खाने से लेकर रात को पूजा करने और चंद्र देव को अर्घ्‍य देकर व्रत का पारण करने तक कई नियमों का पालन करना होता है, तभी व्रत पूर्ण होता है और उसका पूरा फल मिलता है. पति-पत्‍नी का रिश्‍ता मजबूत होता है. वरना करवा चौथ के दिन कुछ गलतियां हो जाएं तो व्रत टूट सकता है.

करवा चौथ 2025

इस साल करवा चौथ व्रत 10 अक्‍टूबर 2025, शुक्रवार को रखा जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की जाती है. साथ ही चौथ माता की पूजा होती है, मिट्टी का करवा रखा जाता है.

करवा चौथ व्रत नियम

करवा चौथ व्रत पूरे विधि-विधान से करना चाहिए. इस बात का ख्‍याल रखें कि करवा चौथ के दिन सारे नियमों का पालन करें. जानिए करवा चौथ के दिन क्‍या करना चाहिए और क्‍या नहीं.

- करवा चौथ के दिन देर तक ना सोएं, बल्कि सुबह जल्‍दी उठकर सास द्वारा दी गई सरगी खाएं, बड़ों का आर्शीवाद लें. स्‍नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें. फिर व्रत और पूजा का संकल्‍प लें. ध्‍यान रखें कि सरगी में तामसिक चीजें ना खाएं. फल, मिठाई, मेवे जैसी सात्विक चीजें ही खाएं.

- करवा चौथ के दिन काले रंग के कपड़े ना पहनें. किसी को अपशब्‍द ना कहें. मन में बुरे विचार ना लाएं.

- करवा चौथ व्रत निर्जला किया जाता है. लेकिन गर्भवती महिलाएं या बीमार महिलाएं फलाहार कर सकती हैं. फिर शाम को विधि-विधान से पूजा जरूर करें.

- करवा चौथ की पूजा विधिवत करने के साथ कथा जरूर पढ़ें या सुनें.

- करवा चौथ की पूजा में फल, मिठाई का भोग लगाएं.

- रात को चांद नजर आने पर अर्घ्‍य दें, पूजा-आरती करें, फिर व्रत का पारण करें. व्रत का पारण भी सात्विक चीजों से ही करें. इस दिन लहसुन-प्‍याज या किसी भी तरह की तामसिक चीज का सेवन ना करें.

- इस दिन पति-पत्नी लड़ाई-झगड़ा न करें. इससे देवी-देवता नाराज होते हैं.

- करवा चौथ के दिन सुहाग का सामान दान करने का विशेष महत्व है. इससे पति-पत्‍नी के रिश्‍ते में मधुरता आती है.

