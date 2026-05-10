उत्तराखंड की गोद में बसा है 'अजूबा' मंदिर! जहां की हवाओं में घुली है जादुई ऊर्जा; यहीं स्वामी विवेकानंद ने लगाया था ध्यान

Kasar Devi Temple: अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर अपनी चुंबकीय ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहां साधना की थी. मंदिर में हिमालय के खूबसूरत दृश्य और देवदार के घने जंगल भक्तों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं.
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Kasar Devi Temple: कसार देवी मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक बहुत ही शांत और सुंदर पहाड़ी जगह पर है. ये मंदिर कसार देवी गांव के पास, घने देवदार के जंगलों और हिमालय की पहाड़ियों के बीच बना हुआ है. कसार देवी मंदिर ये जगह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है. यहां से चारों तरफ पहाड़ों और घाटियों का बहुत ही सुंदर नजारे दिखाई देते हैं. मौसम ठंडा और साफ रहता है. दूर-दूर से लोग यहां शांति और प्राकृतिक सुंदरता का मजा उठाने आते हैं.
इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई एक पक्की जानकारी नहीं मिलती है. लेकिन माना जाता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और कई सौ साल पुराना इतिहास रखता है. स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये मंदिर देवी दुर्गा के एक रूप कसार देवी को समर्पित है. यहां कुमाऊं क्षेत्र की परंपराओं के मुताबिक पूजा होती है. इतिहास में यह भी बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने यहां आकर ध्यान किया था. इसके बाद यह जगह और भी प्रसिद्ध हो गई.
कसार देवी मंदिर को रहस्यमयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने की बात लोग करते हैं. कई साधक और पर्यटक कहते हैं कि यहां मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है. वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ लोग इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं. 1960 के दशक में विदेशी यात्री और हिप्पी लोग भी यहां ध्यान और शांति की तलाश में आने लगे थे. तब से ये जगह दुनिया भर में ध्यान और स्पिरिचुअल जगह के रूप में जानी जाने लगी.
इस मंदिर की खास बात इसकी सादगी और प्राकृतिक वातावरण है. यहां कोई भव्य या भारी निर्माण नहीं है. मंदिर छोटा है लेकिन बहुत शांत और पवित्र महसूस होता है. आसपास देवदार के पेड़ और खुला आसमान इसे और सुंदर बनाते हैं. नवरात्रि के समय यहां भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है. लोग दूर-दूर से देवी के दर्शन करने आते हैं और पूजा करते हैं. यहां से हिमालय की चोटियां साफ दिखाई देती हैं जो इस जगह को और खास बनाती हैं.
कसार देवी मंदिर तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है. सबसे पहले आपको अल्मोड़ा शहर पहुंचना होता है. वहां से मंदिर लगभग कुछ किलोमीटर दूर है. निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जहां से टैक्सी या बस मिल जाती है. हवाई यात्रा के लिए पंतनगर एयरपोर्ट सबसे नजदीक है. अल्मोड़ा से कसार देवी तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है. कुछ लोग यहां ट्रेकिंग करके भी जाते हैं ताकि प्रकृति का पूरा आनंद लिया जा सके.
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