Advertisement
trendingNow13212037
Hindi Newsधर्मउत्तराखंड की गोद में बसा है अजूबा मंदिर! जहां की हवाओं में घुली है जादुई ऊर्जा; यहीं स्वामी विवेकानंद ने लगाया था ध्यान

उत्तराखंड की गोद में बसा है 'अजूबा' मंदिर! जहां की हवाओं में घुली है जादुई ऊर्जा; यहीं स्वामी विवेकानंद ने लगाया था ध्यान

Kasar Devi Temple: अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर अपनी चुंबकीय ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहां साधना की थी. मंदिर में हिमालय के खूबसूरत दृश्य और देवदार के घने जंगल भक्तों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 10, 2026, 07:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उत्तराखंड की गोद में बसा है 'अजूबा' मंदिर! जहां की हवाओं में घुली है जादुई ऊर्जा; यहीं स्वामी विवेकानंद ने लगाया था ध्यान

Kasar Devi Temple: कसार देवी मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक बहुत ही शांत और सुंदर पहाड़ी जगह पर है. ये मंदिर कसार देवी गांव के पास, घने देवदार के जंगलों और हिमालय की पहाड़ियों के बीच बना हुआ है. कसार देवी मंदिर ये जगह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है. यहां से चारों तरफ पहाड़ों और घाटियों का बहुत ही सुंदर नजारे दिखाई देते हैं. मौसम ठंडा और साफ रहता है. दूर-दूर से लोग यहां शांति और प्राकृतिक सुंदरता का मजा उठाने आते हैं.

इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई एक पक्की जानकारी नहीं मिलती है. लेकिन माना जाता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और कई सौ साल पुराना इतिहास रखता है. स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये मंदिर देवी दुर्गा के एक रूप कसार देवी को समर्पित है. यहां कुमाऊं क्षेत्र की परंपराओं के मुताबिक पूजा होती है. इतिहास में यह भी बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने यहां आकर ध्यान किया था. इसके बाद यह जगह और भी प्रसिद्ध हो गई.

ध्यान और शांति की तलाश में आते हैं लोग

कसार देवी मंदिर को रहस्यमयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने की बात लोग करते हैं. कई साधक और पर्यटक कहते हैं कि यहां मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है. वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ लोग इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं. 1960 के दशक में विदेशी यात्री और हिप्पी लोग भी यहां ध्यान और शांति की तलाश में आने लगे थे. तब से ये जगह दुनिया भर में ध्यान और स्पिरिचुअल जगह के रूप में जानी जाने लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मंदिर की खास बात इसकी सादगी और प्राकृतिक वातावरण है. यहां कोई भव्य या भारी निर्माण नहीं है. मंदिर छोटा है लेकिन बहुत शांत और पवित्र महसूस होता है. आसपास देवदार के पेड़ और खुला आसमान इसे और सुंदर बनाते हैं. नवरात्रि के समय यहां भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है. लोग दूर-दूर से देवी के दर्शन करने आते हैं और पूजा करते हैं. यहां से हिमालय की चोटियां साफ दिखाई देती हैं जो इस जगह को और खास बनाती हैं.

कैसे जाएं कसार देवी मंदिर?

कसार देवी मंदिर तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है. सबसे पहले आपको अल्मोड़ा शहर पहुंचना होता है. वहां से मंदिर लगभग कुछ किलोमीटर दूर है. निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जहां से टैक्सी या बस मिल जाती है. हवाई यात्रा के लिए पंतनगर एयरपोर्ट सबसे नजदीक है. अल्मोड़ा से कसार देवी तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है. कुछ लोग यहां ट्रेकिंग करके भी जाते हैं ताकि प्रकृति का पूरा आनंद लिया जा सके.

ये भी पढ़ें: ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या कब है, 15 मई या 16 मई? सही तारीख जान लें वरना खो देंगे बड़ा मौका

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

kasar devi temple

Trending news

11 मई को करवट लेगा मौसम, उत्तर से दक्षिण तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी
IMD
11 मई को करवट लेगा मौसम, उत्तर से दक्षिण तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी
'समाज सरकार से भी शक्तिशाली...', बेंगलुरु में चुनावी नतीजों का जिक्र कर क्या बोले PM
PM Modi
'समाज सरकार से भी शक्तिशाली...', बेंगलुरु में चुनावी नतीजों का जिक्र कर क्या बोले PM
मान सरकार की योजना रंग ला रही, CM हेल्थ स्कीम ने गंभीर रूप से बीमार महिला को दी राहत
Punjab
मान सरकार की योजना रंग ला रही, CM हेल्थ स्कीम ने गंभीर रूप से बीमार महिला को दी राहत
सत्ता जाते ही बागी हो गए? ममता 'दीदी' की TMC में बगावत! हार के बाद आपसी सिर फुटव्वल
West Bengal
सत्ता जाते ही बागी हो गए? ममता 'दीदी' की TMC में बगावत! हार के बाद आपसी सिर फुटव्वल
जिस रास्ते से गुजरना था पीएम मोदी का काफिला, वहां मिलीं जिलेटिन की छड़ें; मचा हड़कंप
PM Modi
जिस रास्ते से गुजरना था पीएम मोदी का काफिला, वहां मिलीं जिलेटिन की छड़ें; मचा हड़कंप
जो बंगाल में नहीं हुआ, तमिलनाडु में हो गया; BJP प्रचार करती रही, महफिल TVK ने लूट ली
Tamil Nadu Vande Mataram
जो बंगाल में नहीं हुआ, तमिलनाडु में हो गया; BJP प्रचार करती रही, महफिल TVK ने लूट ली
CM बनते ही मेज उठाने लगे विजय! शपथ के बाद का VIDEO वायरल, सादगी पर फिदा हुए लोग
CM Vijay Viral Video
CM बनते ही मेज उठाने लगे विजय! शपथ के बाद का VIDEO वायरल, सादगी पर फिदा हुए लोग
'इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती...? जस्टिस सूर्यकांत के नाम से वायरल हुआ फेक बयान
CJI Surya Kant
'इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती...? जस्टिस सूर्यकांत के नाम से वायरल हुआ फेक बयान
विजय को बधाई के बाद PM ने कांग्रेस पर बोला हमला,कहा- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे ठगा नहीं
PM Modi
विजय को बधाई के बाद PM ने कांग्रेस पर बोला हमला,कहा- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे ठगा नहीं
मई की गर्मी में चक्रवात की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी
IMD Weather Alert
मई की गर्मी में चक्रवात की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी