बनारस का सबसे पुराना 'जीवित' मंदिर! जहां भगवान राम को मिली थी रावण वध के पाप से मुक्ति; औरंगजेब भी नहीं मिटा सका इसका अस्तित्व

Ancient Temple of Kashi: महादेव की नगरी काशी में जहां हर कंकड़ शंकर माना जाता है, वहीं एक ऐसा मंदिर भी खड़ा है जिसने सदियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है. श्री कर्दमेश्वर महादेव मंदिर, इसे काशी का सबसे पुराना जीवित शिव मंदिर माना जाता है. ये वो पावन स्थान है जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए महादेव की शरण ली थी.

कंदवा स्थित ये मंदिर न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी नागर शैली की वास्तुकला और पत्थरों पर उकेरी गई 6वीं शताब्दी की नर्तकियों और देवताओं की प्रतिमाएं आज भी कमाल की लगती हैं. अगर आप काशी घूमने जाते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करने का प्लान आपको जरूर बनाना चाहिए.

काशी के दक्षिणी हिस्से में स्थित कर्दमेश्वर महादेव मंदिर का संबंध कर्दम ऋषि से बताया जाता है. मान्यता है कि ऋषि कर्दम ने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी. इसी कारण इस मंदिर का नाम कर्दमेश्वर पड़ा था. पंचकोशी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह पहला बड़ा पड़ाव माना जाता है. करीब 25 किलोमीटर लंबी इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है. धार्मिक मान्यता है कि मंदिर के शिखर के दर्शन मात्र से इंसान देव ऋण से मुक्त हो जाता है.

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भगवान राम को मिली थी पाप से मुक्ति

कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम को रावण वध का दोष लगा था, तब गुरु वशिष्ठ की सलाह पर राम और माता सीता यहां आए थे. उन्होंने महादेव की पूजा और परिक्रमा की, जिसके बाद उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली थी.

ये मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला के लिए भी काफी प्रसिद्ध है. मंदिर नागर शैली में बनाया गया है और इसका ढांचा पंचरथ डिजाइन पर आधारित है. मंदिर में गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, महामंडप और अर्द्धमंडप बने हुए हैं. इसकी दीवारों पर बेहद सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है. यहां देवी-देवताओं, नर्तकियों, संगीतकारों और पौराणिक जीवों की आकृतियां उकेरी गई हैं.

बंगाल की रानी भवानी ने करवाया था पुनर्निर्माण

इतिहासकार इन कलाकृतियों को 6वीं और 7वीं शताब्दी का मानते हैं. मंदिर के पास स्थित कर्दम कुंड को भी बेहद पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि यह कुंड कर्दम ऋषि के आंसुओं से बना था. बाद में 18वीं शताब्दी में बंगाल की रानी भवानी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था.

कब हुआ था इस मंदिर का निर्माण?

कर्दमेश्वर महादेव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा माना जाता है. इतिहास के मुताबिक 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था. मुगल काल में जब काशी के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, तब भी ये मंदिर अभी तक बचा रहा.

इसी वजह से इसे काशी के सबसे पुराने सुरक्षित मंदिरों में गिना जाता है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर संरक्षित किया हुआ है. यह मंदिर आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है.

आसानी से पहुंचा जा सकता है...

मंदिर रोजाना सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है. यहां सुबह, शाम और रात की आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं. दर्शन के लिए किसी तरह का फीस नहीं लिया जाता है. वाराणसी शहर से यहां ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है.

वाराणसी जंक्शन और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से भी मंदिर की दूरी ज्यादा नहीं है. धार्मिक मान्यता, प्राचीन इतिहास और अद्भुत वास्तुकला का संगम ये मंदिर काशी की पहचान को और भी खास बना देता है.