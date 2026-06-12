पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है, जिसका धार्मिक महत्व भी है और चमत्कारिक रहस्य भी जुड़ा हुआ है. यहां एक ऐसा स्थान है, जिसे लेकर मान्यता है कि वहां भगवान शिव के आंसू गिरे थे. इससे एक कुंड बना है और इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है. यह स्थान है कटास राज मंदिर और यहां बना कटास कुंड.
पंजाब प्रांत के चटवाल जिले में स्थित कटासराज मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है. जहां हर साल महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु पहुंचते हैं. जबकि कई पाबंदियों के चलते इस मंदिर तक पहुंचना और यहां पूजा करना आसान नहीं है. साथ ही इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से भी बताया जाता है.
पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया तो उनके वियोग में भगवान शिव बेहद व्याकुल हो गए थे. उनकी आंखों से आंसुओं की दो बूंदें धरती पर गिरी थीं, एक राजस्थान के पुष्कर में और दूसरी कटास राज में. इसी दूसरी बूंद से इस पवित्र कुंड कटास का जन्म हुआ.
'कटास' शब्द संस्कृत के 'कटाक्ष' शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है आंसुओं से भरी आंखें. इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां दर्शन करने और कटास कुंड में स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है. यह भी कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव वनवास के समय यहां आए थे और यहीं युधिष्ठर ने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देकर अपने भाइयों के प्राण बचाए थे.
इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर 1000 साल से ज्यादा पुराना है. साथ ही एक समय में यह स्थान ज्ञान और साधना का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जहां दूर-दूर से लोग शिक्षा और पूजा के लिए आते थे. यहां तक कि 11वीं सदी में महान विद्वान अलबरूनी ने इसी क्षेत्र के पास नंदना किले में रहकर पृथ्वी की परिधि मापने का तरीका खोजा था. बिना आधुनिक तकनीक के यह खोज करना आज भी वैज्ञानिकों को चकित करती है.
कटास राज मंदिर की वास्तुकला हिंदू, बौद्ध और कुछ इस्लामी वास्तुकला का मिला-जुला रूप है. यह बताता है कि कई संस्कृतियां यहां आकर घुलती-मिलती रही हैं. अब पाकिस्तान सरकार भी ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के प्रयास कर रही है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)