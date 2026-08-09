/क्या पशुपतिनाथ गए बिना अधूरी रहती है केदारनाथ यात्रा, क्या कहता है पुराण?

उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा केदारनाथ धाम और नेपाल की राजधानी काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर, भले ही ये दोनों पावन धाम अलग अलग देशों में हैं. लेकिन भक्ति और आस्था के मामले में ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं.
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, अगर आप केदारनाथ जाते हैं, तो आपकी यह यात्रा तब तक अधूरी ही मानी जाती है, जब तक आप पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं कर लेते. आखिर इन दोनों पवित्र धामों के बीच इतना गहरा नाता क्यों है. आइए, इसके पीछे की पौराणिक कथा को डिटेल से जानते हैं.
शिवपुराण में इस बात का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है. बात महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद की है. युद्ध में पांडवों के हाथों उनके अपने ही भाइयों की हत्या हो गई थी.
इस गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की तलाश में हिमालय की ओर निकल पड़े. लेकिन भगवान शिव पांडवों से बहुत नाराज थे और उन्हें आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे. इसलिए वे गुप्तकाशी में जाकर एक भैंसे का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में छिप गए.
पांडवों में सबसे बलशाली भीम ने भोलेनाथ को भैंसे के रूप में पहचान लिया. भीम ने तुरंत उस भैंसे को पकड़ने की कोशिश की. जैसे ही भीम आगे बढ़े, महादेव धरती के अंदर समाने लगे.
भीम ने कसकर भैंसे की पीठ पकड़ ली, लेकिन महादेव का शरीर धरती में समा गया. इसके बाद उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर बाहर निकले.
कथाओं के अनुसार, जब शिवजी भैंसे के रूप में धरती में समाए, तो उनकी पीठ का त्रिकोणीय हिस्सा केदारनाथ में ही छूट गया. आज उसी स्वरूप की पूजा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है.
वहीं दूसरी तरफ, उस भैंसे का मुख यानी मुंह नेपाल के काठमांडू में जाकर निकला. इसी मुख वाले रूप को आज पूरी दुनिया में पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से पूजा जाता है.
यही असली वजह है कि केदारनाथ और पशुपतिनाथ को एक ही दिव्य स्वरूप के दो हिस्से माना जाता है. पीठ केदारनाथ में है और पशुपतिनाथ में मुख है.
शास्त्रों में भी लिखा गया है कि केदारनाथ की यात्रा करने के बाद अगर कोई भक्त पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं करता, तो उसकी यात्रा का पूरा पुण्य उसे नहीं मिलता. दोनों धामों का दर्शन करने पर ही शिवजी की पूरी कृपा मिलती है.
शिवजी के शरीर के बाकी हिस्से भी उत्तराखंड की अलग अलग पहाड़ियों में प्रकट हुए थे. इन सभी को मिलाकर 'पंचकेदार' कहा जाता है. मदमहेश्वर में शिवजी की नाभि प्रकट हुई थी.
तुंगनाथ में उनकी भुजाएं यानी हाथ निकले थे. रुद्रनाथ में उनका मुख मंडल दिखा था और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं प्रकट हुई थीं. इन सभी जगहों का अपना एक खास महत्व है.
डिस्क्लोमर: यह लेख शिवपुराण और प्रचलित पौराणिक मान्यताओं पर आधारित एक धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी है. इसे केवल पाठकों की आस्था और जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है.