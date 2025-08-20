अगर पहली बार रख रहे हैं राधा अष्टमी का व्रत तो, जरूर जान लें ये बातें, वरना पूजा-पाठ हो जाएगा निष्फल

Radha Ashtami Vrat Niyam 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन राधा रानी की विशेष पूजा मध्याह्न के समय की जाती है. मान्यता है कि इस व्रत के नियमों का पालन करने से भक्तों को राधा रानी के साथ-साथ भगवान श्रीकृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है. वहीं, अगर इस व्रत को विधि-विधान से नहीं रखा जाए तो इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर पहली बार राधा अष्टमी का व्रत रखने जा रहे हैं, किन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा, ताकि राधा-रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके.

राधा अष्टमी शुभ मुहूर्त

पंचांग गणना के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त रात 10 बजकर 46 मिनट से होगी और इसका समापन 1 सितंबर को रात 12 बजकर 57 मिनट पर होगा. ऐसे में राधा अष्टमी व्रत 31 अगस्त, रविवार को मनाया जाएगा. इस दिन राधा-रानी की पूजा के लिए उत्तम समय सुबह 11 बजकर 05 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 38 मिनट तक रहेगा.

राधा अष्टमी पर इन गलतियों से बचें

व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और घर-आंगन की साफ-सफाई करें. क्रोध करना, कटु शब्द बोलना या बड़ों का अनादर करने से बचें. व्रत के दौरान अनाज और नमक का सेवन न करें. केवल एक समय फलाहार करने का नियम है. जो लोग उपवास न भी करें, उन्हें भी तामसिक भोजन (मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि) से दूर रहना चाहिए.

राधा अष्टमी पर क्या करें

राधा अष्टमी के दिन राधा-कृष्ण के युगल स्वरूप की विधिवत पूजा करें. राधा रानी की प्रतिमा को पुष्प, वस्त्र और आभूषण से सजाएं. मालपुआ, मिठाई, रबड़ी और फलों का भोग अर्पित करें. भोग लगाते समय इस मंत्र का जप करना शुभ माना गया है- “त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ”. धार्मिक मान्यता है कि इस मंत्र के साथ अर्पित किया गया भोग शीघ्र स्वीकार होता है. राधा अष्टमी के दिन इन नियमों का पालन करने से साधक को प्रेम, सौभाग्य और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)