दूसरा सबसे बड़ा मेला...! सोने-चांदी की जगह चढ़ाते हैं अपने वजन के बराबर 'गुड़', देखें पूरी डिटेल

तेलंगाना के मुलुगु जिले के घने जंगलों के बीच आस्था का एक अद्भुत रूप देखने को मिलता है. मेदारम गांव में हर साल समक्का सरलम्मा जतारा का आयोजन होता है. इसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला माना जाता है.
इस मेले की विशालता के कारण ही लोग इसे तेलंगाना का महाकुंभ भी कहते हैं. मेले के दौरान यहां श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ता है कि चारों तरफ बस भक्त ही भक्त नजर आते हैं. इस मेले में लगभग 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जाता है. इसलिए इसे कुछ लोग देश का दूसरा बड़ा मेला कहते हैं, और साथ ही आस-पास के राज्य जैसे केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से बड़े मात्रा में आते हैं.
मंदिरों में लोग आमतौर पर सोना, चांदी या रुपये पैसे का चढ़ावा चढ़ाते हैं. लेकिन इस मंदिर की परंपरा बाकी जगहों से एकदम अलग है. यहां भक्त देवी मां को अपने वजन के बराबर गुड़ तोलकर चढ़ाते हैं.
स्थानीय लोग इस गुड़ को ही बंगरम यानी असली सोना मानते हैं. लोगों का ऐसा पक्का भरोसा है कि पूजा के बाद इस प्रसादी गुड़ को अपने खेतों में डालने से अच्छी फसल होती है और घर में सुख समृद्धि आती है.
यह विशाल मेला 13वीं सदी की दो महान वीरांगनाओं समक्का और उनकी बेटी सरलम्मा की याद में मनाया जाता है. इन दोनों ने अपने कबीले के सम्मान और अधिकारों के लिए अन्याय के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी थी.
युद्ध लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी. आज भी करोड़ों लोग उनके इस बलिदान को बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं. यही वजह है कि उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है.
इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां देवी की कोई पक्की मूर्ति नहीं है. यहां हल्दी और कुमकुम लगे बांस के डंडों को ही देवी का प्रतीक मानकर पूजा जाता है.
तेलंगाना सरकार ने इस मेले को राज्य उत्सव यानी स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया है. जब इन पवित्र प्रतीकों को गद्दी पर विराजमान किया जाता है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बाकायदा 'गन सैल्यूट' देकर सम्मान दिया जाता है.
मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालु जम्पन्ना वग्गु नाम की पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं. स्नान करने के बाद भक्त अपने परिवार की खुशहाली और बीमारियों से बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं.
उत्सव के आखिरी दिन देवियों के प्रतीकों को वापस घने जंगलों की ओर ले जाया जाता है. इस अंतिम रस्म को वनप्रवेशम कहा जाता है. इस दौरान माहौल बहुत ही भावुक कर देने वाला होता है.
समक्का सरलम्मा जतारा केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है. ये आदिवासी संस्कृति, परंपरा और लोगों के अटूट विश्वास का जीता जागता सबूत है. बिना किसी आडंबर और दिखावे के मनाया जाने वाला यह त्योहार समाज को एकजुट रखने का काम करता है.
भारत की समृद्ध और विविध लोक संस्कृति को करीब से समझने के लिए देश विदेश से लोग इस ऐतिहासिक मेले का हिस्सा बनने मेदारम पहुंचते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख तेलंगाना के मेदारम में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक 'समक्का-सरलम्मा जतारा' मेले से जुड़ी स्थानीय मान्यताओं, लोक-परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है. इस खबर का उद्देश्य पाठकों को भारत की जनजातीय संस्कृति और विविध धार्मिक उत्सवों की जानकारी देना है. इसका मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है. पाठकों से अनुरोध है कि इसे केवल लोक-संस्कृति और आस्था के संदर्भ में ही देखें.