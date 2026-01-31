Advertisement
Kesar ke Totke: चुटकी भर केसर चमका देगी आपकी किस्मत! जानें सुख-समृद्धि और नजर दोष से बचाव के टोटके

Kesar ke Totke: चुटकी भर केसर चमका देगी आपकी किस्मत! जानें सुख-समृद्धि और नजर दोष से बचाव के टोटके

Kesar ke Totke: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, केसर के ये चमत्कारी टोटके न सिर्फ आपकी कुंडली के ग्रहों को शांत करते हैं, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई ऊर्जा को भी जगाने का काम करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि केसर के किन आसान उपायों से सोई किस्मत को भी जगाया जा सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:17 PM IST
Kesar ke Totke: चुटकी भर केसर चमका देगी आपकी किस्मत! जानें सुख-समृद्धि और नजर दोष से बचाव के टोटके

Kesar ke Upay: रसोई के मसालों में सबसे कीमती माना जाने वाला केसर सिर्फ व्यंजनों का स्वाद और सुगंध ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ज्योतिष और लाल किताब में इसे सौभाग्य से जोड़कर देखा गया है. सुनहरे रंग का केसर साक्षात देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है. कहते हैं कि जिन जातक की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, उनका जीवन सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य के साधनों से भरा रहता है. लाल किताब में केसर से जुड़े कई चमत्कारी टोटके और उपाय बताए गए हैं. कहा जाता है कि केसर के आसान उपायों से सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सुख-समृद्धि और नजर दोष से मुक्ति के लिए केसर के चमत्कारिक टोटके.

केसर का गुरु ग्रह से कनेक्शन

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु (बृहस्पति) धन, बुद्धि, विवाह और मान-सम्मान के कारक हैं. जब कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है, तो व्यक्ति को हर काम में रुकावटों का सामना करना पड़ता है. केसर का उपयोग गुरु ग्रह को बलवान बनाता है, जिससे अटके हुए कार्य गति पकड़ते हैं और व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है.

केसर के अचूक उपाय

केसर का तिलक- अगर आप आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं या आपकी बातों का दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो रोज स्नान के बाद केसर का तिलक लगाएं. थोड़े से दूध या जल में केसर घोलकर उसे माथे, नाभि और हृदय पर लगाने से आज्ञा चक्र एक्टिव होता है. इससे न सिर्फ एकाग्रता बढ़ती है, बल्कि नौकरीपेशा जिंदगी में भी तरक्की के रास्ते खुलते हैं.

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए- अगर लाख कोशिशों के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, तो केसर का यह उपाय आपके रामबाण साबित हो सकता है. केसर की कुछ पत्तियों को एक साफ लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें. लाल किताब के अनुसार, यह उपाय धन को आकर्षित करता है और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाता है.

दांपत्य जीवन में मधुरता के लिए- दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव को दूर करने के लिए केसर और चंदन का लेप तैयार करें. इस लेप से भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है. पूजा के बाद बचे हुए लेप का तिलक खुद और जीवनसाथी को लगाएं. केसर के इस टोटके से आपसी प्रेम बढ़ता है और घर का वातावरण खुशहाल रहता है.

नजर दोष दूर करने के लिए- घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार (दहलीज) पर केसर और चंदन के घोल से स्वास्तिक का चिह्न बनाएं. यह पवित्र चिह्न एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो बाहरी नकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवेश करने से रोकता है और परिवार में शांति बनाए रखता है.

क्यों इतना प्रभावशाली है केसर?

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से केसर की विशेष सुगंध और इसका सुनहरा-पीला रंग सात्विक ऊर्जा का संचार करता है. इसे धारण करने या पूजा में उपयोग करने से मन-मस्तिष्क में शांति का अनुभव होता है और व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

