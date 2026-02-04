Advertisement
trendingNow13097684
Hindi Newsधर्मVastu Tips: कंगाली दूर करेगा यह जादुई पौधा, स्पाइडर प्लांट की एक छोटी सी टहनी बदल देगी आपकी तकदीर

Vastu Tips: कंगाली दूर करेगा यह जादुई पौधा, स्पाइडर प्लांट की एक छोटी सी टहनी बदल देगी आपकी तकदीर

Spider Plant Vastu: वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों से जुड़े कई कारगर टिप्स बताए गए हैं, जो आर्थिक जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हैं. अक्सर लोग कठिन परिश्रम की कमाई को भी पानी की तरह बहा देते हैं. ये सब वास्तु दोष की वजह से उत्पन्न होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किस एक पौधे को लगाने से जीवन से कंगाली दूर हो जाएगी. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 04, 2026, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: कंगाली दूर करेगा यह जादुई पौधा, स्पाइडर प्लांट की एक छोटी सी टहनी बदल देगी आपकी तकदीर

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों को भी खास महत्व दिया गया है. पेड़-पौधें से जुड़े कई ऐसे उपाय हैं, जो कि घर के वास्तु दोष को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कहते हैं. यही वजह है कि लोग अपने घर में तुलसी, मनी प्लांट, क्रासुला जैसे कई लाभकारी पौधे लगाते हैं. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि घर में लगा पौधा अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने में सहायक होता है. अक्सर लोग धन लाभ के लिए घरों में मनी प्लांट लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और छोटा सा पौधा है जो मनी प्लांट की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है? वास्तु, ज्योतिष और फेंगशुई में स्पाइडर प्लांट को बेहद भाग्यशाली माना गया है. ऐसेमें अगर इसे मनी प्लांट के साथ रखा जाए, तो यह न सिर्फ घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि तरक्की के द्वार भी खोल देता है.

किस दिशा में लगाएं स्पाइडर प्लांट

वास्तु शास्त्र के अनुसार, स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट की जोड़ी तभी कमाल करती है जब उन्हें सही दिशा में रखा जाए. ऐसे में इन्हें घर की उत्तर, उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या उत्तर-पश्चिम दिशा में लगाना अत्यंत फलदायी होता है. इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और धन आगमन के नए अवसर बनते हैं. भूलकर भी इस पौधे को दक्षिण या पश्चिम दिशा में न रखें. साथ ही, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधा सूखने न पाए, क्योंकि सूखे हुए पौधे प्रगति में बाधा डालते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार

स्पाइडर प्लांट को आप अपने घर के लिविंग रूम, किचन, बालकनी या स्टडी रूम में सजा सकते हैं. घर के अंदर इसे रखने से पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं और सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है. यह पौधा घर के 'वास्तु दोष' को सोख लेने की क्षमता रखता है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति सुनिश्चित होती है.

सेहत के लिए वरदान

स्पाइडर प्लांट केवल एक सजावटी पौधा नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर भी है. यह हवा में मौजूद लगभग 95 फसदी जहरीले तत्वों को सोख लेता है और भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है. इसके आसपास रहने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है, जिससे तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है. इसके अलावा यह हृदय रोग और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी सकारात्मक वातावरण तैयार करने में सहायक माना जाता है.

यह भी पढ़ें: तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! वास्तु के ये 5 बदलाव रोक देंगे फिजूलखर्ची और बढ़ाएंगे बैंक बैलेंस

करियर और व्यापार में मिलेगी उड़ान

अगर आप अपनी नौकरी या बिजनेस में लंबे समय से रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो स्पाइडर प्लांट को अपने वर्क डेस्क या ऑफिस में मनी प्लांट के साथ रखें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह वास्तु उपाय कार्यस्थल पर आपके एकाग्रता स्तर को बढ़ाता है और करियर में आने वाली बाधाओं को दूर कर तरक्की के नए रास्ते खोलता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप