/खंडवा के इस छोटे से मंदिर का 1000 साल पुराना रहस्य, जहां 5 मंगलवार की हाजिरी से भर जाती है सूनी गोद!

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है, जहां आकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता. टाकली मोरी गांव में नदी के किनारे बना आसरा माता का यह दरबार आज लाखों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है.
दिखने में भले ही यह मंदिर बहुत छोटा सा नजर आता है, लेकिन इसके चमत्कार और मान्यताएं बेहद विशाल हैं. स्थानीय बुजुर्गों की मानें तो यह दरबार करीब एक हजार साल पुराना है.
सदियों से लोग अपनी परेशानियां लेकर यहां आते हैं और माता रानी उनका आसरा बनती हैं.
इस मंदिर की सबसे बड़ी महिमा यह है कि यहां आने वाली हर गोद हरी हो जाती है. जिन महिलाओं को शादी के कई साल बाद भी संतान का सुख नहीं मिला, वे यहां आकर मन्नत मांगती हैं.
माता के आशीर्वाद से उनकी सूनी गोद खुशियों से भर जाती है. यही वजह है कि सिर्फ खंडवा ही नहीं, बल्कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों से भी भारी संख्या में महिलाएं यहां पहुंचती हैं.
मन्नत पूरी होने के बाद लोग पूरे परिवार के साथ माता को धन्यवाद देने दोबारा जरूर आते हैं.
गांव के रहने वाले लोग बताते हैं कि इस मंदिर में पूजा करने की एक बेहद अनोखी परंपरा है. मंदिर के ठीक पास से एक सुंदर छोटी नदी बहती है.
दर्शन करने से पहले हर श्रद्धालु को इस नदी के पवित्र जल में स्नान करना अनिवार्य होता है. इसके बाद ही कोई भी भक्त मंदिर के भीतर कदम रख सकता है.
मान्यता है कि अगर कोई महिला पूरी श्रद्धा के साथ लगातार पांच मंगलवार यहां आकर पूजा अर्चना करती है, तो माता उसकी हर इच्छा पूरी कर देती हैं.
वैसे तो सालभर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में यहां का नजारा देखने लायक होता है. खासकर माघ के शुरुआती 15 दिनों में मंदिर परिसर में तिल रखने की भी जगह नहीं बचती है.
इस दौरान गांव की शादीशुदा बेटियां अपने ससुराल और मायके वालों के साथ माता का आशीर्वाद लेने विशेष रूप से पहुंचती हैं. इस पावन महीने में बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया जाता है. भजन कीर्तन की गूंज से पूरा गांव भक्तिमय हो जाता है.
आसरा माता मंदिर का यह चमत्कार आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है. आधुनिक विज्ञान के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर कैसे सदियों से यहां आने वाले निसंतान दंपतियों की मन्नतें सच हो जाती हैं.
डॉक्टरों से निराश हो चुके लोग भी यहां आकर माता के दर पर शीश नवाते हैं. ग्रामीणों के लिए यह कोई शोध का विषय नहीं, बल्कि उनकी कुलदेवी का साक्षात आशीर्वाद है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के अटूट विश्वास को जिंदा रखे हुए है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी पूरी तरह से स्थानीय मान्यताओं, लोक-कथाओं और ग्रामीणों के अनुभवों पर आधारित है. हमारा न्यूज पोर्टल किसी भी तरह के अंधविश्वास या बिना वैज्ञानिक आधार वाले दावों का समर्थन नहीं करता है. संतान सुख या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए हमेशा योग्य डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें.