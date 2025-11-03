Dhanu Kharmas: कब से शुरू होगा धनु खरमास? नोट कर लें डेट और इस दौरान क्या करें और क्या नहीं

Kharmas December 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, धनु संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्य देव धनु राशि (Sagittarius) में प्रवेश करते हैं. “संक्रांति” शब्द का अर्थ होता है एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का संक्रमण. ऐसे में सूर्य जब वृश्चिक राशि छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे धनु संक्रांति कहा जाता है. धनु संक्रांति के दिन से ही खरमास शुरू होता है, जिसे धनु खरमास के नाम से जाना जाता है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस दौरान सूर्य देव की उपासना से किस्मत संवर जाती है. सूर्य देव की विशेष कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की मिलती है. खरमास के दौरान कुछ कार्य शुभ माने जाते हैं, जबकि इस दौरान कुछ कार्यों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि इस साल दिसंबर में खरमास कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा. साथ ही इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

कब से शुरू हो रहा है खरमास?

हर साल यह संक्रांति मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आती है. अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, इस साल धनु संक्रांति 16 दिसंबर को पड़ रही है और इसी दिन से खरमास का भी आरंभ होगा. जबकि, खरमास का समापन 14 जनवरी 2026 को होगा.

धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व

धनु संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने और उन्हें तिल, गुड़ और जल अर्पित करने का विशेष महत्व है. धर्मशास्त्रों के अनुसार, धनु संक्रांति के दिन तिल, गुड़, कंबल, कपड़े, अन्न या धन का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सूर्य को अर्घ्य देने से पाप नष्ट होते हैं. माना जाता है कि इस दिन किए गए सत्कर्मों का कई गुना फल प्राप्त होता है.

खरमास में क्या करना रहेगा शुभ

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. “ॐ सूर्याय नमः” या “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें. तिल, गुड़, चावल और ऊनी वस्त्र का दान करें. भगवान विष्णु की आराधना करें, क्योंकि धनु राशि स्वयं भगवान विष्णु से जुड़ी मानी जाती है.

खरमास में क्या ना करें

झूठ, क्रोध और वाणी का दुरुपयोग न करें. नॉनवेज, शराब और तामसिक भोजन से परहेज करें. दूसरों का अपमान या बुरा सोचना इस दिन अशुभ फल देता है. धनु खरमास में मांगलिक और शुभ कार्यों को करने से भी बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)