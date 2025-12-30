Advertisement
Kharmas 2025: खरमास में सोना चांदी खरीद सकते हैं या नहीं, ज्योतिषीय मान्यताओं से जानें ऐसा करना शुभ या अशुभ?

Kharmas 2025: खरमास में सोना चांदी खरीद सकते हैं या नहीं, ज्योतिषीय मान्यताओं से जानें ऐसा करना शुभ या अशुभ?

Gold And silver Ke Niyam: खरमास में सोना चांदी खरीदने को लेकर कई प्रश्न मन में आते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार खरमास में सोना या चांदी खरीदना शुभ होता है या अशुभ होता है?

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:29 PM IST
Kharmas 2025 Is buying gold and silver Niyam
Kharmas 2025 Is buying gold and silver Niyam

Kharmas 2025  Niyam Hindi: नई दिल्ली, 29 दिसंबर (आईएएनएस)।  ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास की अवधि में सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं, ऐसा माना जाता है. हालांकि खरमास में शादी से लेकर गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है. ऐसे में सवाल ये है कि क्या खरमास में सोना-चांदी खरीदा जा सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना शुभ होता है या अशुभ होता है. आइए इस बारे में जानें.

सूर्य और चंद्र का प्रभाव
ज्योतिष के अनुसार, सूर्य का प्रतीक सोने को माना गया है और चंद्रमा का प्रतीक चांदी को माना गया है. सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही जातकों के जीवन पर गहरा प्रभाव होता है. सूर्य ऊर्जा, शक्ति और वैवाहिक जीवन को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा मन, भावनाओं और शांति को दर्शाता है. खरमास की अवधि की बात करें तो इस समय सूर्य की गति धीमी हो जाती है और ग्रह कमजोर होने लगते हैं. ऐसी स्थिति में जब सोना या चांदी की खरीद की जाती है ऐसा करने से ग्रहों की कमजोर स्थिति और भी कमजोर हो सकती है. 

पूजा-पाठ या धार्मिक कार्यों के लिए कपड़े
यानी खरमास में सोना की खरीदारी पूरी तरह से बंद करने के बारे में बताया जाता है. हालांकि खरमास में कपड़ों और रोजमर्रा की जरूर के सामान खरीदे जा सकते हैं. ध्यान रखें कि इस दौरान खरीदे गए कपड़े पूजा-पाठ या धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल हों. इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और वातावरण शुभ और सकारात्मक होता है.

खरमास डरने का समय नहीं
विवाह या शादी के लिए अगर कपड़े खरीदते हैं तो ऐसा करना सूर्य को कमजोर कर सकता है और वैवाहिक जीवन की ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. ज्योतिष अनुसार शादी के कपड़े खरमास में खरीदने को अशुभ माना गया है. असल में खरमास की अवधि को घर और परिवार की खुशहाली बढ़ाने के समय के रूप में देखा जाता है. पूजा, धार्मिक अनुष्ठान से लेकर नए कपड़े व कुछ जरूरी घरेलू सामान खरीदे जा सकते हैं लेकिन सोना और चांदी जैसी महंगे धातु खरीदना हानिकारक हो सकता है. खरमास डरने का समय नहीं होता बल्की सही चीजों का चुनाव करने का होता है. पूजा-पाठ जैसी चीजों पर इस अवधि में अधिक ध्यान देना चाहिए. 
एजेंसी- आईएएनएस
पीआईएम/डीकेपी

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

