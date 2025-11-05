Kharmas 2025: खरमास शुरू होने से पहले कर लें ये 7 शुभ काम, वरना एक महीने तक रुक जाएंगे सारे मंगल कार्य

Kharmas 2025 Niyam: हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास को अशुभ अवधि माना गया है. इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण या नई शुरुआत नहीं की जाती. यह समय धार्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है. मान्यता है कि इस काल में किए गए शुभ कर्मों का फल नहीं मिलता, इसलिए लोग खरमास शुरू होने से पहले ही अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य निपटा लेते हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, साल में दो बार खरमास लगते हैं. दिसंबर के महीने में जो खरमास लगेगा, उसे धनु खरमास कहा जा रहा है क्योंकि इस दौरान सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास शुरू होने से पहले कौन-कौन से 7 शुभ काम निपटा लेने चाहिए.

खरमास कब लगता है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, खरमास साल में दो बार आता है. पहला तब जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, और दूसरा तब जब वे मीन राशि में गोचर करते हैं. अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह काल अक्सर नवंबर-दिसंबर और मार्च-अप्रैल के बीच आता है.

खरमास शुरू और खत्म होने की तारीखें

पंचांग के अनुसार, सूर्य देव 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार) को सुबह 4 बजकर 27 मिनट पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इसी क्षण से खरमास की शुरुआत होगी. यह अवधि पूरे एक महीने तक चलती है. जब सूर्य देव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब खरमास का समापन होगा. इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 (बुधवार) दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर होगी, उसी दिन खरमास समाप्त होगा.

एक माह तक रुकेंगे सभी शुभ कार्य

हिंदू पंचांग के अनुसार, ऐसे में 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक के बीच कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा. 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, जब शादी-विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे.

खरमास में शुभ कार्य क्यों वर्जित हैं?

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, खरमास के दौरान सूर्य की गति धीमी हो जाती है और देव गुरु बृहस्पति की शुभता में कमी आ जाती है. यही वजह है कि यह समय ऊर्जा और सौभाग्य के दृष्टिकोण से कमजोर माना जाता है. शुभ कार्यों के लिए सूर्य का तेज और गुरु की पूर्ण कृपा आवश्यक होती है, जो इस अवधि में नहीं मिल पाती. इसलिए इस मास को आराम, ध्यान और ईश्वर साधना के लिए श्रेष्ठ और मांगलिक कार्यों के लिए निषिद्ध बताया गया है.

