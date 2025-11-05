Advertisement
trendingNow12989772
Hindi Newsधर्म

Kharmas 2025: खरमास शुरू होने से पहले कर लें ये 7 शुभ काम, वरना एक महीने तक रुक जाएंगे सारे मंगल कार्य

Kharmas 2025: सनातन परंपरा में खरमास को अशुभ माना गया है. इस दौरान कुछ विशेष धार्मिक और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. आइए जानते हैं कि खरमास से पहले कौन से 7 काम निपटा लेने चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kharmas 2025: खरमास शुरू होने से पहले कर लें ये 7 शुभ काम, वरना एक महीने तक रुक जाएंगे सारे मंगल कार्य

Kharmas 2025 Niyam: हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास को अशुभ अवधि माना गया है. इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण या नई शुरुआत नहीं की जाती. यह समय धार्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है. मान्यता है कि इस काल में किए गए शुभ कर्मों का फल नहीं मिलता, इसलिए लोग खरमास शुरू होने से पहले ही अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य निपटा लेते हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, साल में दो बार खरमास लगते हैं. दिसंबर के महीने में जो खरमास लगेगा, उसे धनु खरमास कहा जा रहा है क्योंकि इस दौरान सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास शुरू होने से पहले कौन-कौन से 7 शुभ काम निपटा लेने चाहिए.

खरमास कब लगता है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, खरमास साल में दो बार आता है. पहला तब जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, और दूसरा तब जब वे मीन राशि में गोचर करते हैं. अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह काल अक्सर नवंबर-दिसंबर और मार्च-अप्रैल के बीच आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

खरमास शुरू और खत्म होने की तारीखें

पंचांग के अनुसार, सूर्य देव 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार) को सुबह  4 बजकर 27 मिनट पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इसी क्षण से खरमास की शुरुआत होगी. यह अवधि पूरे एक महीने तक चलती है. जब सूर्य देव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब खरमास का समापन होगा. इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 (बुधवार) दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर होगी, उसी दिन खरमास समाप्त होगा.

एक माह तक रुकेंगे सभी शुभ कार्य

हिंदू पंचांग के अनुसार, ऐसे में 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक के बीच कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा. 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, जब शादी-विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: कब से शुरू होगा धनु खरमास? नोट कर लें डेट और इस दौरान क्या करें और क्या नहीं

खरमास में शुभ कार्य क्यों वर्जित हैं?

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, खरमास के दौरान सूर्य की गति धीमी हो जाती है और देव गुरु बृहस्पति की शुभता में कमी आ जाती है. यही वजह है कि यह समय ऊर्जा और सौभाग्य के दृष्टिकोण से कमजोर माना जाता है. शुभ कार्यों के लिए सूर्य का तेज और गुरु की पूर्ण कृपा आवश्यक होती है, जो इस अवधि में नहीं मिल पाती. इसलिए इस मास को आराम, ध्यान और ईश्वर साधना के लिए श्रेष्ठ और मांगलिक कार्यों के लिए निषिद्ध बताया गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Kharmas 2025

Trending news

शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी