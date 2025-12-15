Kharmas 2025 Start Date : 16 दिसंबर 2025 की सुबह 4 बजकर 19 मिनट पर सूर्य गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इसी के साथ खरमास की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन समाप्‍त होगा. खरमास के 30 दिनों में शुभ-मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं. इन निषिद्ध कार्यों को यदि खरमास में किया जाए तो उनका अशुभ फल मिलता है. कुछ लोग 15 दिसंबर से ही खरमास की शुरुआत मान रहे हैं.

शुभ कार्यों के लिए खरमास क्‍यों अशुभ?

ज्‍योतिष के अनुसार जब भी सूर्य गुरु की राशि में आते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है. इससे शुभ कार्य करने का भी पूरा फल नहीं मिलता है. इसलिए इस अवधि में गृह प्रवेश, विवाह, नए व्‍यापार की शुरुआत आदि कार्य वर्जित होते हैं. हालांकि खरमास में सूर्य देव की पूजा करने का बड़ा महत्‍व है. इससे आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है.

खरमास में वर्जित कार्य

खरमास में गृह प्रवेश करना वर्जित माना गया है. ऐसा करने से घर में नकारात्‍मकता रहती है, अशांति और आर्थिक तंगी बनी रहती है. साथ ही मुंडन, विवाह, सगाई आदि कार्य करना भी अशुभ माना जाता है. मान्‍यता है कि खरमास में शादी करने से वैवाहिक जीवन में समस्‍या आती है.

इसके साथ ही खरमास में घर के निर्माण की शुरुआत करना, नया घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदने से भी बचना चाहिए. खरमास में मांस-मदिरा आदि का सेवन ना करें.

खरमास में क्या करना शुभ?

खरमास में कुछ कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है. जैसे- दान-पुण्‍य, पूजा-पाठ, सूर्य को अर्घ्‍य देना आदि. इसके अलावा खरमास में रामायण का पाठ, गीता पाठ और सत्यनारायण कथा पढ़ना बेहद शुभ फल देता है. आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र का पाठ करना सूर्य देव की विशेष कृपा दिलाता है. इसके अलावा खरमास में पूजा, हवन करना चाहिए.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)