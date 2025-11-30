Advertisement
trendingNow13023764
Hindi Newsधर्म

दिसंबर महीने में कब से शुरू होगा खरमास, कब पड़ेगी एकादशी? देखें सारे व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट

December Hindu Calendar 2025 : साल 2025 का आखिरी महीना भी कई खास व्रत-त्‍योहार लेकर आ रहा है. हालांकि दिसंबर के मध्‍य से खरमास की शुरुआत भी हो जाएगी, जिसमें शुभ-मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 30, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिसंबर महीने में कब से शुरू होगा खरमास, कब पड़ेगी एकादशी? देखें सारे व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट

December 2025 Festival : दिसंबर अंग्रेजी कैलेंडर का आखिरी महीना है. दिंसबर में कई प्रमुख हिंदू व्रत-त्‍योहार मनाए जाएंगे. साथ ही सिखों का बड़ा पर्व गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी दिसंबर माह में ही मनाई जाएगी. दिसंबर महीने की शुरुआत ही गीता जयंती से हो रही है. गीता जयंती के दिन ही भगवान कृष्‍ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था. जानिए दिसंबर महीने में कौन-कौन से महत्‍वपूर्ण व्रत रखे जाएंगे और त्‍योहार मनाए जाएंगे.   

यह भी पढ़ें: दिसंबर में धूम मचाएगा चतुर्ग्रही योग, अमीर हो जाएंगे 5 राशि वाले लोग, हाथ लगाते ही मिट्टी होगी सोना

दिसंबर से ही शुरू होगा खरमास 

Add Zee News as a Preferred Source

जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास शुरू होता है. सूर्य 1 महीने तक धनु राशि में रहेंगे और तब तक खरमास चलता है. सूर्य और गुरु ग्रह के बीच दुश्‍मनी का भाव है. इसलिए जब-जब सूर्य गुरु की राशि में रहते हैं, तब-तब खरमास रहता है. धनु और मीन राशि के स्‍वामी गुरु ग्रह हैं और साल में 2 महीनों के लिए सूर्य इन 2 राशियों में आते हैं. इस दौरान खरमास चलता है. इस साल 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2025 तक खरमास चलेगा. 

यह भी पढ़ें: आज से 8 महीने तक तड़पाएंगे शनि, मेष समेत 3 राशि वालों पर टूटेगा सबसे ज्‍यादा कहर, बचाव भी जान लें

दिसंबर 2025 के व्रत-त्योहार 

1 दिसंबर 2025 - मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती, द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्‍ल एकादशी के दिन ही स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था. इस दिन को मोक्षदा एकादशी कहते हैं और गीता जयंती मनाई जाती है. 

2 दिसंबर 2025 - भौम प्रदोष व्रत, इस दिन मार्गशीर्ष महीने के शुक्‍ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और प्रदोष व्रत रखा जाएगा. चूंकि इस दिन मंगलवार है इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा.
4 दिसंबर 2025 - अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, त्रिपुर भैरवी जयन्ती. 
5 दिसंबर 2025 - पौष माह की शुरुआत. 
7 दिसंबर 2025 - पौष माह के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे अखुरथ संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. 
15 दिसंबर 2025 - सफला एकादशी, पौष महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं. 

यह भी पढ़ें: मकर राशि पर मेहरबान होंगे कई ग्रह होंगे, धड़ाधड़ बढ़ेगी इनकम, चौतरफा होगा लाभ, पढ़ें दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल

16 दिसंबर 2025 - धनु संक्रांति, सूर्य गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे धनु संक्रांति कहते हैं. साथ ही इसी दिन से खरमास शुरू होगा और अगले एक महीने तक शादी, सगाई, गृहप्रवेश, जनेऊ, नए काम की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे. 
17 दिसंबर 2025 - बुध प्रदोष व्रत, पौष मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा.  
18 दिसंबर 2025 - मासिक शिवरात्रि, पौष मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, व्रत रखा जाता है. 

19 दिसंबर 2025 - पौष अमावस्या
24 दिसंबर 2025 - विघ्नेश्वर चतुर्थी, पौष मास के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. 
27 दिसंबर 2025 - गुरु गोविंद सिंह जयंती, इस दिन सिखों के दसवें और अंतिम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. 28 दिसंबर 2025 - मासिक दुर्गाष्टमी
30 दिसंबर 2025 - पौष पुत्रदा एकादशी, पौष मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Kharmas 2025

Trending news

आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
Shashi Tharoor
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
West Bengal news
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
russia ukraine war
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Karnataka High Court
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Cyclone Ditwa Live
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स