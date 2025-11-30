December 2025 Festival : दिसंबर अंग्रेजी कैलेंडर का आखिरी महीना है. दिंसबर में कई प्रमुख हिंदू व्रत-त्‍योहार मनाए जाएंगे. साथ ही सिखों का बड़ा पर्व गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी दिसंबर माह में ही मनाई जाएगी. दिसंबर महीने की शुरुआत ही गीता जयंती से हो रही है. गीता जयंती के दिन ही भगवान कृष्‍ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था. जानिए दिसंबर महीने में कौन-कौन से महत्‍वपूर्ण व्रत रखे जाएंगे और त्‍योहार मनाए जाएंगे.

दिसंबर से ही शुरू होगा खरमास

जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास शुरू होता है. सूर्य 1 महीने तक धनु राशि में रहेंगे और तब तक खरमास चलता है. सूर्य और गुरु ग्रह के बीच दुश्‍मनी का भाव है. इसलिए जब-जब सूर्य गुरु की राशि में रहते हैं, तब-तब खरमास रहता है. धनु और मीन राशि के स्‍वामी गुरु ग्रह हैं और साल में 2 महीनों के लिए सूर्य इन 2 राशियों में आते हैं. इस दौरान खरमास चलता है. इस साल 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2025 तक खरमास चलेगा.

दिसंबर 2025 के व्रत-त्योहार

1 दिसंबर 2025 - मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती, द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्‍ल एकादशी के दिन ही स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था. इस दिन को मोक्षदा एकादशी कहते हैं और गीता जयंती मनाई जाती है.

2 दिसंबर 2025 - भौम प्रदोष व्रत, इस दिन मार्गशीर्ष महीने के शुक्‍ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और प्रदोष व्रत रखा जाएगा. चूंकि इस दिन मंगलवार है इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा.

4 दिसंबर 2025 - अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, त्रिपुर भैरवी जयन्ती.

5 दिसंबर 2025 - पौष माह की शुरुआत.

7 दिसंबर 2025 - पौष माह के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे अखुरथ संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है.

15 दिसंबर 2025 - सफला एकादशी, पौष महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं.

16 दिसंबर 2025 - धनु संक्रांति, सूर्य गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे धनु संक्रांति कहते हैं. साथ ही इसी दिन से खरमास शुरू होगा और अगले एक महीने तक शादी, सगाई, गृहप्रवेश, जनेऊ, नए काम की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे.

17 दिसंबर 2025 - बुध प्रदोष व्रत, पौष मास के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा.

18 दिसंबर 2025 - मासिक शिवरात्रि, पौष मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, व्रत रखा जाता है.

19 दिसंबर 2025 - पौष अमावस्या

24 दिसंबर 2025 - विघ्नेश्वर चतुर्थी, पौष मास के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाएगा.

27 दिसंबर 2025 - गुरु गोविंद सिंह जयंती, इस दिन सिखों के दसवें और अंतिम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. 28 दिसंबर 2025 - मासिक दुर्गाष्टमी

30 दिसंबर 2025 - पौष पुत्रदा एकादशी, पौष मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है.

