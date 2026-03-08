एक हफ्ते में थमने वाली है शहनाइयों की गूंज, शुरू होगा खरमास, बंद होंगे सारे शुभ काम

Kharmas 2026 Start Date : ज्‍योतिष के अनुसार जब भी ग्रहों के राजा सूर्य, गुरु की राशि धनु व मीन में आते हैं तो खरमास लग जाता है. जिससे एक महीने तक सभी शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. साल में 2 बार ऐसे मौके आते हैं, जब एक-एक महीने के लिए खरमास लग जाता है. एक बार 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक खरमास लगता है और दूसरी बार 15 मार्च से 15 अपैल के बीच.

इस साल 14 मार्च की देर रात को सूर्य गोचर करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 अप्रैल तक रहेंगे. लिहाजा 15 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा.

खरमास में नहीं होते शादी, शुभ कार्य

सूर्य ग्रहों के राजा है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादी-विवाह में शुभता के लिए और अन्‍य मांगलिक कार्यों के लिए सूर्य, गुरु और शुक्र का उदित व उत्तम योग में होना आवश्यक होता है. यदि इनमें से एक भी ग्रह अस्त हों या कमजोर स्थिति में हो तो शुभ-मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. सूर्य का गुरु की राशि में होना गुरु और सूर्य दोनों ग्रहों की ताकत को कम कर देता है. इस तरह 15 मार्च 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक खरमास होने से शादी और अन्‍य कार्य पर रोक लग जाएगी.

खरमास में करें भगवान विष्‍णु की पूजा

खरमास के दौरान भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा-पाठ करना बहुत अच्‍छा माना जाता है. मान्‍यता है कि ऐसा करने से व्‍यक्ति को मृत्‍यु के बाद भगवान के दिव्य गोलोक में निवास करता है.

15 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे विवाह

14 अप्रैल को खरमास खत्‍म होने के बाद 15 अप्रैल से एक बार फिर शादियां शुरू हो जाएंगी. जो कि जुलाई में चातुर्मास शुरू होने के पहले तक जारी रहेंगी. जानिए अप्रैल से जुलाई के बीच विवाह मुहूर्त.

अप्रैल: 15, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30

मई: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14

जून: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

जुलाई: 1,2, 6, 7, 8, 11, 1

