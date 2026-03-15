Kharmas 2026: खरमास में रोज करें इन 5 शक्तिशाली मंत्रो का जाप, सूर्य देव की कृपा से जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

Kharmas 2026 Mantra Rituals: सनातन धर्म में समय की गणना और ग्रहों की चाल का विशेष महत्व है. खरमास एक ऐसी अवधि है, जिसे भौतिक कार्यों के लिए भले ही वर्जित माना गया हो, लेकिन कुछ धार्मिक कार्यों के लिए यह काल सुनहरे अवसर के समान है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि (धनु या मीन) में गोचर करते हैं, तो उस समय को खरमास कहा जाता है. 15 मार्च 2026 को सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके साथ ही इस साल के खरमास का आरंभ हो गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास के दौरान सूर्य के दिन 5 शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना मंगलकारी साबित होगा.

खरमास में नहीं किए जाते हैं ये मांगलिक कार्य

वैदिक पंचांग के अनुसार, आज 15 मार्च 2026 से सूर्य के मीन राशि में आने से खरमास लग चुका है. यह काल अप्रैल के बीच तक प्रभावी रहेगा. मान्यता है कि इस दौरान सूर्य का तेज कुछ कम हो जाता है या वे अपने गुरु की सेवा में लीन होते हैं, जिससे शुभ कार्यों के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती. यही वजह है कि खरमास की पूरी अवधि में विवाह, यज्ञोपवीत (जनेऊ), मुंडन, गृह प्रवेश और नामकरण जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है.

आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ है खरमास

भले ही खरमास में मांगलिक कार्यों की मनाही हो, लेकिन जप, तप और दान के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है. खासतौर पर पितृ दोष, कालसर्प दोष और ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए खरमास में की गई पूजा अचूक फल देती है. सूर्य देव की आराधना से न सिर्फ कुंडली के दोष शांत होते हैं, बल्कि व्यक्ति को आरोग्ताय का आशीर्वाद भी मिलता है.

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खरमास में ये काम माने गए हैं खास

खरमास में रोज सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं. इसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन, कुमकुम और लाल फूल डालें. इतना करने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें. सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इसके अवाला इस महीने में गुड़, गेहूं, तांबा और लाल वस्त्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

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सूर्य बीज मंत्र

ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः

सूर्य गायत्री मंत्र

ॐ भास्कराय विद्महे

महातेजाय धीमहि

तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्

आरोग्य और आत्मविश्वास के लिए

ॐ घृणि सूर्याय नमः

सकारात्मक ऊर्जा के लिए

ॐ घृणिं सूर्य्य: आदित्य:

मनोकामना पूर्ति के लिए

ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)