Kharmas 2026 March April : जब सूर्य, गुरु की राशि में होते हैं तो खरमास लगता है. 15 मार्च 2026 को सूर्य गोचर करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यह मीन संक्रांति होते ही खरमास शुरू हो जाएगा, जो कि 14 अप्रैल तक चलेगा. खरमास में कोई भी शुभ-मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. जैसे- शादी, गृहप्रवेश, नए काम या कारोबार की शुरुआत आदि.

द्रिक पंचांग के अनुसार 14 मार्च की देर 1 बजकर 8 मिनट पर सूर्य गोचर करेंगे, जिससे 15 मार्च से खरमास की शुरुआत मानी जाएगी. वहीं 14 अप्रैल 2026 की सुबह 9 बजकर 38 मिनट पर सूर्य के मेष राशि में गोचर होते ही खरमास समाप्त हो जाएगा.

खरमास में न करें ये काम

ज्‍योतिष के अनुसार, खरमास के दौरान ग्रहों के राजा सूर्य की चाल धीमी हो जाती है, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है. साथ ही गुरु की राशि में सूर्य का आना शुभ ग्रह गुरु के प्रभाव को भी कम कर देता है. जबकि हर शुभ कार्य गुरु, शुक्र और सूर्य का शुभ स्थिति में होना जरूरी माना जाता है. इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं.

- खरमास के दौरान किसी भी नए व्‍यवसाय या बिजनेस की शुरुआत न करें. वरना काम में बाधाएं आती हैं और सफलता मिलने में समस्‍या होती है.

- खरमास के दौरान गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है. ऐसा करने से घर में सुख-शांति, सकारात्‍मकता में कमी आती है. इसके अलावा नए घर के निर्माण की शुरुआत भी खरमास में करना अच्‍छा नहीं माना जाता है.

- खरमास में शादी, सगाई या रिश्‍ता तय करना भी अच्‍छा नहीं माना जाता है. ऐसा करने से रिश्‍ते में समस्‍या होने की आशंका रहती है.

- इसके अलावा मुंडन, जनेऊ, नामकरण जैसे संस्कार भी खरमास में नहीं किए जाते हैं.

- खरमास में नया घर, गाड़ी खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है. शादी के लिए गहनें खरीदने से भी बचना चाहिए. यदि आप शादी के लिए खरीदारी की शुरुआत कर चुके हैं तो उसे जारी रख सकते हैं.

