खरमास, मलमास और अधिकमास की अधूरी जानकारी पड़ सकती है भारी, जानें क्या है इनमें अंतर

Malmaas and Kharmas Importance: ज्योतिष शास्त्र में समय के विभाजन को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है. इसी क्रम में अधिक मास और खरमास दो ऐसी अवधियां हैं, जिनका सनातन धर्म में विशेष उल्लेख मिलता है. जहां सूर्य का धनु और मीन राशि में गोचर 'खरमास' कहलाता है, वहीं हर तीन साल में एक बार आने वाला अधिक मास के नाम से जाना जाता है. अक्सर लोग खरमास और मलमास को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों अलग-अलग होते हैं. खरमास और मलमास से जुड़े नियम भी अलग-अलग होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास और मलमास क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है और इससे जुड़े नियम क्या हैं.

मलमास या पुरुषोत्तम मास

आम बोलचाल में कई लोग इसे मलमास कहते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे इस नाम से पुकारने पर संचित पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं. इसलिए इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहना ही अच्छा माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब असुर हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु साल के बारह महीनों में से किसी में भी नहीं होगी, तब भगवान विष्णु ने एक अतिरिक्त (तेरहवें) मास की रचना की. भगवान ने इस मास को अपना नाम 'पुरुषोत्तम' दिया, जिससे यह अत्यंत पवित्र और फलदायी बन गया.

अधिक मास में क्या ना करें

पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिक मास में सांसारिक सुखों या फल की इच्छा से किए जाने वाले काम पूरी तरह वर्जित हैं. कहा जाता है कि इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे- शादी-विवाह, मुंडल, उपयनय संस्कार और गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं. इसके साथ ही इस अवधि में गृह आरंभ करना या नए व्यावसाय का शुभारंभ करना अशुभ माना गया है. इसके अलावा अधिक मास में जमीन, मकान, कीमती आभूषण और विलासिता की चीजों की खरीदारी करना निषेध है. इतना ही नहीं, इस मास में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, दीक्षा ग्रहण करना और ज्ञय करना या करवाना शुभ नहीं माना गया है. इसलिए इस दौरान इन कार्यों को नहीं करना चाहिए.

पुरुषोत्तम मास में क्या खाएं?

पुरुषोत्तम मास सिर्फ निष्काम भक्ति के लिए समर्पित है. इस समय श्रीहरि विष्णु और भगवान श्रीकृष्ण की उपासना, पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ, भजन और संकीर्तन का विशेष महत्व है. इसके अलावा इस दौरान भोजन से जुड़े खास नियमों का पालन करना भी जरूरी माना गया है. यही वजह है कि इस दौरान गेहूं, चावल, मूंग, तिल, जौ, आम, केला, घी, जीरा, सेंधा नमक और आंवले जैसे शुद्ध पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए.

अधिक मास में क्या ना खाएं

शास्त्रों के अनुसार, अधिक मास में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा, शहद, राई, उड़द, मसूर की दाल और नशीले पदार्थों का पूरी तरह त्याग करना चाहिए. इसके अवाला व्यक्ति को इस दौरान एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए. साथ ही इस अवधि में जितना संभव हो सके जमीन पर ही सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.

ज्येष्ठ मास 2026: तिथियों का विवरण

तिथि (प्रारंभ) पक्ष एवं मास का स्वरूप विवरण 02 मई 2026 शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ मास का सामान्य प्रारंभ। 17 मई 2026 अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष यहाँ से अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) प्रभावी होगा। 01 जून 2026 अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अधिक मास का दूसरा भाग। 16 जून 2026 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अधिक मास की समाप्ति और पुनः सामान्य ज्येष्ठ मास की वापसी।

