Hindi Newsधर्मKharmas 2026: सूर्य देव के राशि बदलते ही लग जाएगा खरमास, देख लें मार्च में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त की लिस्ट

Kharmas 2026: सूर्य देव के राशि बदलते ही लग जाएगा खरमास, देख लें मार्च में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त की लिस्ट

Kharmas 2026 Kab Hai: शुभ कार्यों के लिए जरूरी है कि सूर्य और की शुभ और सकारात्म ऊर्जा सक्रिय रहे. सूर्य जब गुरु की राशि में होता है तो खरमास लग जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है. आइए जानें मार्च में खरमास कब से शुरू हो रहा है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:43 PM IST
Kharmas 2026
Kharmas 2026

Kharmas 2026 Ki Date: सनातन धर्म में खरमास की समयावधि को अशुभ समय के रूप में जाना जाता है. ऐसे इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है. साल में ऐसे दो बार ऐसा होता है कि खरमास आता है और इसके आने का सीधा संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और देव गुरु बृहस्पति है. आइए जानें कब खरमास लगेगा और मार्च में विवाह के शुभ मुहूर्त कितने हैं. 

मार्च में कब लग रहा है खरमास?
सूर्य का श​नि की राशि कुंभ में संचरण हो रहा है. 15 मार्च दिन रविवार को बीच रात 01:08 बजे गुरु की राशि मीन में सूर्य का प्रवेश होगा. मीन संक्रांति होते ही खरमास लग जाएगा और 14 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य का गोचर होते ही खरमास खत्म हो जाएगा.

खरमास के बारे में जानिए
दरअसल, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए जरूरी है कि सूर्य और गुरु की शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का सक्रिय होना बहुत जरूरी है. जब सूर्यदेव गुरु की राशि धनु और मीन में होते हैं तो खरमास लगता है जिसको अशुभ माना जाता है. जल्द ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले है जिससे खरमास लगने वाला है. जिसके बाद शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे जैसे वैवाहिक आयोजन, गृह प्रवेश आदि. खरमास में गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह जैसे कार्यक्रम पर रोक लग जाती है. सूर्यदेव गुरु की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तो इस राशि में सूर्य का शुभ प्रभाव कम हो जाता है. हालांकि मार्च में खरमास लग रहा है तो ये जान लेना चाहिए कि खरमास के दिनों को छोड़कर मार्च महीने में कितने विवाह मुहूर्त हैं.

मार्च 2026 में कितने विवाह के मुहूर्त है-

  • 2 मार्च 2026, दिन- सोमवार

  • 3 मार्च 2026, दिन- मंगलवार

  • 4 मार्च 2026, दिन- बुधवार

  • 7 मार्च 2026, दिन- शनिवार

  • 8 मार्च 2026, दिन- रविवार

  • 9 मार्च 2026, दिन- सोमवार

  • 11 मार्च 2026, दिन- बुधवार

  • 12 मार्च 2026, दिन- गुरुवार

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

