आखिर क्यों सूर्य देव को अपने रथ में जोतने पड़े 'गधे'? रुकने वाला था सृष्टि का निजाम, जानें खरमास की कथा

Surya Dev ke Rath ki Katha: 15 मार्च को मीन संक्रांति से खरमास शुरू हो जाएगा और सारे शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी. हर साल खरमास क्‍यों लगता है इसके पीछे सूर्य देव के रथ की एक रोचक कथा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:41 AM IST
सूर्य देव के रथ की खरमास की कथा.
Kharmas kyo ashubh: खरमास या मलमास को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है. इसलिए हर साल चातुर्मास के अलावा भी 2 महीने ऐसे आते हैं जब कोई भी मांगलिक कार्य जैसे सगाई, शादी, गृहप्रवेश, मुंडन, जनेऊ, नए व्‍यापार की शुरुआत आदि नहीं किए जाते हैं. ये वो समय होता है जब सूर्य ग्रह, गुरु की राशि धनु या मीन में होते हैं. 15 मार्च 2026 को सूर्य गोचर करके मीन राशि में आ रहे हैं और इसी के साथ मीन खरमास शुरू हो जाएगा. 

खरमास में ही सूर्य देव को अपने रथ के सातों घोड़े निकालकर उनकी जगह पर गधे जोतने पड़े थे. 'खर' का मतलब गधा होता है इसलिए इसे खरमास कहते हैं और इस समय को शुभ कामों के लिए अशुभ माना जाता है. जानिए सूर्य देव के रथ में गधे जोते जाने की रोचक कथा. 

सूर्य देव के रथ की कथा 

मार्कण्डेय पुराण के अनुसार हमेशा की तरह सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे. सृष्टि का सारा निजाम चलता रहे इसके लिए जरूरी था कि उनका रथ लगातार दौड़ता, वरना घोड़े रुके तो धरती पर जीवन भी रुक जाएगा. इसलिए दिन-रात उनका रथ दौड़ता रहता था. लेकिन एक ऐसा समय आया जब उनके घोड़े थक गए और उन्हें भयंकर प्यास लगी और वो एक तालाब के किनारे जाकर रुक गए. 

तब सूर्य देव को घोड़ों की ये दशा देखकर तरस आ गया, उन्‍होंने सोचा कि क्‍यों ना घोड़ों को पानी पिला दिया जाए और उन्‍हें थोड़ा आराम दे दिया जाए. पर तभी उन्हें याद आया कि उनके ऊपर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है और अगर वो रुके तो जन-जीवन भी रुक जाएगा. वो ये सोच ही रहे थे कि उनकी नजर सामने खड़े गधों पर पड़ी.

तब सूर्य देव ने घोड़ों को विश्राम देने के लिए रथ में खरों यानी कि गधों को जोत लिया और धरती की परिक्रमा करने लगे. जाहिर है गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे ही करते. लिहाजा सूर्य देव का रथ धीमा हो गया. जिससे उनका प्रभाव कम हो गया. 

सूर्य जब गुरु ग्रह की राशि में होते हैं तो गुरु और सूर्य दोनों का प्रभाव कम हो जाता है. जबकि शुभ-मांगलिक कामों के लिए इन ग्रहों का पूरे प्रभाव में होना जरूरी होता है. लिहाजा इस काल को ही खरमास माना जाता है. जब सूर्य एक महीने में धनु और मीन राशि से बाहर निकलते हैं तो खरमास खत्‍म हो जाता है. यानि कि सूर्य देव के रथ में फिर से घोड़े अपना स्‍थान ले लेते हैं और रथ तेजी से भागने लगता है. जिससे सारे शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं. इस साल मीन खरमास 15 मार्च 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

