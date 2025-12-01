Advertisement
कब से कब तक रहेगा खरमास 2025? इस दौरान कौन-कौन से काम रहेंगे वर्जित

Kharmas 2025: जब सूर्य अपने शत्रु गुरु की राशि में रहते हैं तो खरमास लगता है. दिसंबर में सूर्य गुरु की राशि धनु में गोचर करने जा रहे हैं और इसे धनु संक्रांति कहा जाएगा. धनु संक्रांति से खरमास शुरू होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 01, 2025, 03:07 PM IST
Kharmas 2025: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर इसलिए भी खास होता है क्‍योंकि इस महीने के मध्‍य से खरमास शुरू होता है. खरमास में कोई भी शुभ-मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. खरमास के एक महीने में सभी शुभ-मांगलिक कार्य जैसे - सगाई, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत करना निषिद्ध होता है. जानिए खरमास कब से कब तक रहेगा और इस दौरान क्‍या-क्‍या नहीं करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: मिथुन राशि में गुरु गोचर बदल देगा 5 राशि वालों की जिंदगी, कंपकंपाती ठंड में मिलेगी नोटों की गर्मी, 6 महीने करेंगे ऐश

खरमास 2025 कब से लग रहा है?  

सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास शुरू होगा और सूर्य के धनु राशि से निकलते ही खरमास समाप्‍त हो जाएगा. इस साल 16 दिसंबर से खरमास शुरू होगा और 14 जनवरी 2026 को समाप्त होगा. 16 दिसंबर को धनु संक्रांति है, इसी दिन सूर्य गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे.

यह भी पढ़ें: कैसी होगी कलियुग की आखिरी रात, जिसके बाद एकसाथ उगेंगे 12 सूरज, शुरू होगा महाविनाश का दूसरा चरण

 

मकर संक्रांति से शुरू होंगे मांगलिक कार्य 

14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा. इसी दिन खरमास खत्‍म होगा और शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे. साथ ही 14 जनवरी की रात सूर्य उत्तरायण होंगे. 

खरमास में वर्जित हैं ये काम 

हिंदू धर्म में खरमास को अशुभ समय माना गया है. इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. जैसे- सगाई, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार, नए काम या व्यापार की शुरुआत करना. कुछ लोग तो खरमास में शादी की बात भी नहीं चलाते हैं. इसके अलावा नया घर, संपत्ति, वाहन खरीदना भी खरमास में अशुभ माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्‍मे लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? पढ़ें मूलांक 1 का वार्षिक राशिफल

खरमास में पूजा-पाठ, ध्‍यान-साधना करना बहुत शुभ होता है. इस समय में विशेष रूप से सूर्य की पूजा की जाती है. लिहाजा रोज तांबे के पात्र से सूर्य को जल चढ़ाएं. सूर्य मंत्र पढ़ें. दान-पुण्‍य करें. धार्मिक ग्रंथों का अध्‍ययन करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

