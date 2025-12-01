कब से कब तक रहेगा खरमास 2025? इस दौरान कौन-कौन से काम रहेंगे वर्जित

Kharmas 2025: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर इसलिए भी खास होता है क्‍योंकि इस महीने के मध्‍य से खरमास शुरू होता है. खरमास में कोई भी शुभ-मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. खरमास के एक महीने में सभी शुभ-मांगलिक कार्य जैसे - सगाई, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत करना निषिद्ध होता है. जानिए खरमास कब से कब तक रहेगा और इस दौरान क्‍या-क्‍या नहीं करना चाहिए.

खरमास 2025 कब से लग रहा है?

सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास शुरू होगा और सूर्य के धनु राशि से निकलते ही खरमास समाप्‍त हो जाएगा. इस साल 16 दिसंबर से खरमास शुरू होगा और 14 जनवरी 2026 को समाप्त होगा. 16 दिसंबर को धनु संक्रांति है, इसी दिन सूर्य गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे.

मकर संक्रांति से शुरू होंगे मांगलिक कार्य

14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा. इसी दिन खरमास खत्‍म होगा और शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे. साथ ही 14 जनवरी की रात सूर्य उत्तरायण होंगे.

खरमास में वर्जित हैं ये काम

हिंदू धर्म में खरमास को अशुभ समय माना गया है. इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. जैसे- सगाई, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार, नए काम या व्यापार की शुरुआत करना. कुछ लोग तो खरमास में शादी की बात भी नहीं चलाते हैं. इसके अलावा नया घर, संपत्ति, वाहन खरीदना भी खरमास में अशुभ माना जाता है.

खरमास में पूजा-पाठ, ध्‍यान-साधना करना बहुत शुभ होता है. इस समय में विशेष रूप से सूर्य की पूजा की जाती है. लिहाजा रोज तांबे के पात्र से सूर्य को जल चढ़ाएं. सूर्य मंत्र पढ़ें. दान-पुण्‍य करें. धार्मिक ग्रंथों का अध्‍ययन करें.

