Khatu Shyam Birthday Date: खाटू श्‍याम जी के मंदिर जा रहे हैं तो साथ ले आएं ये चीजें, दिन दूना-रात चौगुना बढ़ेगा पैसा और खुशियां

Khatu Shyam Mandir: हारे के सहारे बाबा खाटू श्‍याम का जन्‍मदिन उनके भक्‍त बहुत धूमधाम से मनाते हैं. इस दिन बाबा के धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. आप भी खाटू श्‍याम के दर्शन करने जा रहे हैं तो अपने साथ ये चीजें लाना ना भूलें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:56 PM IST
Khatu Shyam Birthday 2026 date: बाबा खाटू श्‍याम की सच्‍चे मन से आराधना करने वाले की पुकार जरूर सुनी जाती है और उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं. साथ ही मान्‍यता है कि राजस्‍थान के सीकर जिले में स्थित बाबा खाटू श्‍याम में मंदिर में जाकर सच्‍चे मन से प्रार्थना करने वाली की मनोकामना पूरी होती है. उसके सारे कष्‍ट दूर होते हैं, जीवन में खुशियां आती हैं. बाबा खाटू श्याम को भगवान श्रीकृष्ण का ही अवतार माना जाता है. 1 नवंबर को खाटू श्‍याम जी का जन्‍मदिन है. हर साल देवउठनी एकादशी के दिन बाबा खाटू श्‍याम जी का जन्‍मदिन मनाया जाता है. यदि इस मौके पर आप भी खाटू श्‍याम जी के मंदिर जा रहे हैं तो वहां से कुछ चीजें जरूर ले आएं, ये आपका भाग्‍य चमका देंगी. धन, दौलत, सफलता, खुशियां आपके घर का रास्‍ता पकड़ लेंगी. 

खाटू श्‍याम मंदिर से जरूर लाएं ये चीजें 

इत्र - खाटू श्याम मंदिर जाएं तो वहां से इत्र लेकर आएं. ऐसा करने से घर में खुशियां, धन, संपन्‍नता बढ़ती है. घर के लोगों का मन प्रसन्‍न रहता है, आपस में प्रेम बढ़ता है. 

मोर पंख - खाटू धाम से मोर पंख लाना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा करने से भाग्‍य का साथ मिलता है. खुशहाली और संपन्‍नता बढ़ती है. 

मिट्टी - खाटू श्याम मंदिर से मिट्टी लाना भी बहुत शुभ माना जाता है. उस मिट्टी को घर में लगे तुलसी के पौधे में डाल दें. रोजाना पूजा करें. ऐसा करने से घर में सकारात्‍मकता और समृद्धि बढ़ती है. कभी धन की कमी नहीं होती है. 

चादर या रुमाल - कई भक्‍त खाटूधाम से चादर या रुमाल भी लेकर आते हैं. मान्‍यता है कि खाटू श्‍याम मंदिर से चादर या रूमाल लाकर मंदिर में रखें और पूजा करें. इससे तरक्‍की मिलने के योग बनते हैं. 

जल - खाटू धाम से पवित्र जल लाएं और घर में छिड़कें. इससे घर की नकारात्‍मक ऊर्जा दूर होती है. बीमार व्‍यक्ति पर भी यह जल छिड़कें, बाबा खाटू श्‍याम की कृपा से उसकी सेहत में सुधार आएगा. 

प्रसाद - खाटू श्याम का प्रसाद जरूर घर लेकर आएं. पूरा परिवार यह प्रसाद ग्रहण करे. बाबा के आशीर्वाद से सभी के काम बनेंगे. सफलता और पैसा मिलेगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...

Khatu Shyam

