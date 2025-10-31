Khatu Shyam Birthday 2026 date: बाबा खाटू श्‍याम की सच्‍चे मन से आराधना करने वाले की पुकार जरूर सुनी जाती है और उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं. साथ ही मान्‍यता है कि राजस्‍थान के सीकर जिले में स्थित बाबा खाटू श्‍याम में मंदिर में जाकर सच्‍चे मन से प्रार्थना करने वाली की मनोकामना पूरी होती है. उसके सारे कष्‍ट दूर होते हैं, जीवन में खुशियां आती हैं. बाबा खाटू श्याम को भगवान श्रीकृष्ण का ही अवतार माना जाता है. 1 नवंबर को खाटू श्‍याम जी का जन्‍मदिन है. हर साल देवउठनी एकादशी के दिन बाबा खाटू श्‍याम जी का जन्‍मदिन मनाया जाता है. यदि इस मौके पर आप भी खाटू श्‍याम जी के मंदिर जा रहे हैं तो वहां से कुछ चीजें जरूर ले आएं, ये आपका भाग्‍य चमका देंगी. धन, दौलत, सफलता, खुशियां आपके घर का रास्‍ता पकड़ लेंगी.

खाटू श्‍याम मंदिर से जरूर लाएं ये चीजें

इत्र - खाटू श्याम मंदिर जाएं तो वहां से इत्र लेकर आएं. ऐसा करने से घर में खुशियां, धन, संपन्‍नता बढ़ती है. घर के लोगों का मन प्रसन्‍न रहता है, आपस में प्रेम बढ़ता है.

मोर पंख - खाटू धाम से मोर पंख लाना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा करने से भाग्‍य का साथ मिलता है. खुशहाली और संपन्‍नता बढ़ती है.

मिट्टी - खाटू श्याम मंदिर से मिट्टी लाना भी बहुत शुभ माना जाता है. उस मिट्टी को घर में लगे तुलसी के पौधे में डाल दें. रोजाना पूजा करें. ऐसा करने से घर में सकारात्‍मकता और समृद्धि बढ़ती है. कभी धन की कमी नहीं होती है.

चादर या रुमाल - कई भक्‍त खाटूधाम से चादर या रुमाल भी लेकर आते हैं. मान्‍यता है कि खाटू श्‍याम मंदिर से चादर या रूमाल लाकर मंदिर में रखें और पूजा करें. इससे तरक्‍की मिलने के योग बनते हैं.

जल - खाटू धाम से पवित्र जल लाएं और घर में छिड़कें. इससे घर की नकारात्‍मक ऊर्जा दूर होती है. बीमार व्‍यक्ति पर भी यह जल छिड़कें, बाबा खाटू श्‍याम की कृपा से उसकी सेहत में सुधार आएगा.

प्रसाद - खाटू श्याम का प्रसाद जरूर घर लेकर आएं. पूरा परिवार यह प्रसाद ग्रहण करे. बाबा के आशीर्वाद से सभी के काम बनेंगे. सफलता और पैसा मिलेगा.

