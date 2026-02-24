Nishan Yatra Lakhi Mela 2026 : राजस्‍थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्‍याम मंदिर में इस समय भक्‍तों की भारी भीड़ है. यहां फाल्‍गुन महीने में लगने वाला प्रसिद्ध लक्‍खी मेला चल रहा है और निशान यात्रा निकाली जा रही है. खाटू श्‍याम बाबा को चढ़ाए जाने वाले इस निशान का बड़ा महत्‍व है. जिसे हाथ में लेकर भक्‍त कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं

यह निशान यात्रा राजस्थान के रींगस से शुरू होकर बाबा खाटू श्‍याम के धाम तक जाती है, जिसकी दूरी करीब 17-18 किलोमीटर है. यह पैदल यात्रा होती है और फाल्‍गुन मास में लक्‍खी मेले के दौरान निकाली जाती है. साल 2026 में लक्‍खी मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक है.

खाटू श्‍याम जी के निशान का महत्‍व

खाटू श्याम बाबा को जो ये 'निशान' चढ़ाया जाता है, यह झंडा होता है. यह झंडा या निशान बाबा खाटू श्‍याम द्वारा दिए गए बलिदान का प्रतीक है, जो उन्‍होंने महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्‍ण के कहने पर अपना शीश काटकर दान कर दिया था. धर्म की जीत के लिए बाबा खाटू श्‍याम ने यह बलिदान दिया था, जिससे प्रसन्‍न होकर भगवान कृष्‍ण ने उन्‍हें कलियुग में पूजे जाने का वरदान दिया था. भक्‍त उस बलिदान की याद में ही केसरिया, नारंगी और लाल रंग का ध्‍वज लेकर पैदल यात्रा करते हैं. इस ध्‍वज में भगवान कृष्ण और श्याम बाबा के चित्र और मंत्र अंकित होते हैं. साथ ही नारियल और मोरपंख भी बने होते हैं.

मन्‍नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं ध्‍वज

मान्‍यता है कि बाबा खाटू श्‍याम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है. इसलिए पूरे साल बाबा के दरबार में भक्‍तों की लाइन लगी रहती है, जो मन्‍नतें मांगने के लिए खाटू श्याम जी के सामने हाजिरी लगाते हैं. फिर मन्‍नत पूरी होने पर दरबार में निशान चढ़ाने आते हैं. इनमें से कई भक्‍त निशान लेकर पैदल यात्रा में चलते हैं. माना जाता है कि खाटू श्‍याम बाबा को निशान चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है.

पूरी पैदल यात्रा के दौरान भक्‍त इस निशान को हाथ में ही पकड़े रहते हैं, निशान को नीचे नहीं रखा जाता है, ना ही इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्‍त जूते-चप्‍पल पहनते हैं. यह यात्रा नंगे पांव की जाती है. अब लोग कपड़े के ध्‍वज के अलावा सोने-चांदी से बने ध्‍वज या निशान भी चढ़ाते हैं.

