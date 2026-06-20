Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /22 जून से शुरू होगा खीर भवानी मेला, देशभर से गांदरबल पहुंचने लगे कश्मीरी पंडित

22 जून से शुरू होगा खीर भवानी मेला, देशभर से गांदरबल पहुंचने लगे कश्मीरी पंडित

Kheer Bhawani Temple Mela 2026: कश्‍मीर के गांदरबल जिले में स्थित खीर भवानी माता के मंदिर में हर साल लगने वाले मेले के लिए कश्‍मीरी पंडित इकट्ठा होने लगे हैं. खीर भवानी देवी कश्‍मीरी पंडितों की कुलदेवी हैं, जिनका मेला 22 जून 2026 से शुरू हो रहा है.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 20, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:19 AM IST
22 जून से शुरू होगा खीर भवानी मेला, देशभर से गांदरबल पहुंचने लगे कश्मीरी पंडित

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
22 जून से शुरू होगा खीर भवानी मेला, देशभर से गांदरबल पहुंचने लगे कश्मीरी पंडित
kheer bhawani mela 20262 min ago
2
Cocktail 26 min ago
3
iran9 min ago
4
Jio13 min ago
5
uttarakhand weather news24 min ago