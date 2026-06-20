Kheer Bhawani Temple: जम्मू-कश्मीर में हर साल कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी के मंदिर खीर भवानी मंदिर में मेला लगता है. यह मेला ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है. इस साल खीर भवानी मेला 22 जून 2026, सोमवार से शुरू हो रहा है. जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से कश्मीरी पंडित यहां पहुंचते हैं.
गांदरबल जिले के तुलमुला में स्थित इस मंदिर में माता रागन्या देवी विराजमान हैं. वे कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी हैं. देवी को खीर और बताशों का भोग लगता है, जिसके कारण उनका नाम खीर भवानी माता पड़ गया. साथ ही मंदिर को खीर भवानी मंदिर कहा जाता है.
यह मेला कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है. जिसमें देश के कोने-कोने से कश्मीरी पंडित पहुंचते हैं. देवी के दर्शन करते हैं, उन्हें खीर-बताशे अर्पित करते हैं. यह मेला कश्मीरी पंडितों के पुर्नमिलन का अवसर भी होता है.
दरअसल, 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ. उसके बाद वे देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं. इस मेले के जरिए उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है. इस मौके पर स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम भी मेले की व्यवस्था करने में हिस्सा लेते हैं. इस साल लग रहे मेले की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिया. श्रद्धालु यहां आराम से पहुंच सकें, इसके लिए प्रशासन ने विशेष बसें लगाई हैं.
खीर भवानी मंदिर अपने चमत्कारिक कुंड के कारण भी खासा मशहूर है. जिसके पानी का रंग भविष्य में होने वाली घटनाओं का इशारा देता है. मान्यता है कि यदि इस कुंड के पानी का रंग बदलकर लाल या काला हो जाता है तो देश पर संकट आता है.
कहा जाता है कि साल 1990 में जब कुंड के पानी का रंग काला हुआ था तो कश्मीरी पंडितों पर संकट आया और उन्हें जम्मू-कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा. कई लोग 1999 में हुए कारगिल युद्ध और साल 2019 में आई कोरोना महामारी को भी इससे जोड़कर देखते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समय पानी का रंग लाल हो गया था.
(Disclaimer- यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित लोक विश्वासों पर आधारित है. Zee News इसकी वैज्ञानिक सत्यता की पुष्टि नहीं करता.)