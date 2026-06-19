kheer bhawani temple: कश्मीर के इस बेहद पवित्र और चमत्कारी मंदिर के इतिहास को गहराई से जानने के लिए प्रसिद्ध लेखक सतीश गंजू की लिखी किताब कश्मीर के प्रमुख मंदिर एक बहुत ही प्रामाणिक जरिया है. इस किताब के पन्नों में माता रागन्या देवी के इस पावन दरबार का पूरा इतिहास और उनकी महिमा बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है.
किताब के अनुसार, यह मंदिर सदियों से कश्मीरी पंडितों की अगाध आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है. इस पुरानी किताब से यह भी पता चलता है कि यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह कश्मीर की पुरानी संस्कृति, आपसी भाईचारे और डोगरा काल की वास्तुकला की एक बहुत ही अनूठी मिसाल है.
चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर खीर भवानी देवी कौन हैं और इन्हें इस खास नाम से क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी ही प्यारी वजह है.
जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला नाम के एक बेहद खूबसूरत गांव में माता खीर भवानी का यह ऐतिहासिक मंदिर स्थित है. इस पावन मंदिर में मुख्य रूप से माता रागन्या देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें कश्मीरी पंडित अपनी कुलदेवी मानते हैं.
इस मंदिर की सबसे बड़ी परंपरा यह है कि यहां आने वाले भक्त माता को भोग के रूप में मीठी खीर चढ़ाते हैं. इसी खास वजह से वक्त के साथ इनका नाम खीर भवानी पड़ गया. दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु माता के दरबार में विशेष रूप से शुद्ध दूध, खीर और बताशे लेकर आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं.
इस पावन मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली और मुख्य खासियत यहां बना एक प्राकृतिक जल कुंड है, जो अपने चमत्कारी पानी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. मान्यता है कि इस कुंड का पानी आने वाले समय के हिसाब से अपने आप अपना रंग बदल लेता है.
अगर इस कुंड के पानी का रंग अचानक गहरा या काला होने लगे, तो इसे किसी आने वाले बड़े संकट या कठिन समय का इशारा माना जाता है. वहीं दूसरी तरफ अगर इस कुंड का पानी एकदम हल्का या साफ दिखाई दे, तो इसे सुख शांति और खुशहाली का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि लोग इस कुंड के पानी को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसकी स्थिति पर पैनी नजर रखते हैं.
हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इस मंदिर परिसर में एक बहुत ही बड़े और भव्य मेले का आयोजन किया जाता है. इस साल यह पावन मेला आने वाली 22 जून को लगने जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु शामिल होने कश्मीर पहुंचते हैं.
यह मेला सिर्फ पूजा पाठ का जरिया नहीं है, बल्कि यह कश्मीर की सदियों पुरानी आपसी एकता और भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल भी है. यहां के स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम भाई इस मेले की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. वे दूर से आने वाले कश्मीरी पंडितों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं और उनके लिए जलपान और लंगर की पूरी व्यवस्था संभालते हैं.
इस ऐतिहासिक मेले की अहमियत को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद मंदिर का दौरा किया और सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की. उन्होंने देश विदेश से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए की जा रही सभी जरूरी व्यवस्थाओं को खुद अपनी आंखों से देखा.
मुख्यमंत्री ने मंदिर के मुख्य पुजारियों और स्थानीय लोगों से आमने सामने बैठकर बात की और उनकी जरूरतों को अच्छी तरह समझा. उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मेले के शुरू होने से पहले बचे हुए सारे काम रात दिन एक करके पूरे किए जाएं. सरकार की पूरी कोशिश है कि इस बार यहां आने वाले किसी भी श्रद्धालु को रहने, खाने या आने जाने में कोई दिक्कत न हो.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)