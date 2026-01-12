Makar Sankranti 2026 : 14 जनवरी 2026 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी. मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने, खाने और दान करने की परंपरा है. इस दिन पवित्र नदी में स्‍नान करने, सूर्य की उपासना करने, तिल-गुड़ और खिचड़ी खाने की परंपरा है. उड़द की दाल, चावल और सब्जियां डालकर घी से खिचड़ी बनाई जाती है. इसे भगवान को भोग लगाने के बाद जरूरतमंदों को खिलाया जाता है. साथ ही खुद भी खिचड़ी का प्रसाद खाया जाता है. मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने के पीछे एक पुरानी पंरपरा और धार्मिक-ज्‍योतिषीय कारण जिम्‍मेदार है.

धार्मिक कारण

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं. इस दिन दान करने का बड़ा महत्‍व है. इससे सूर्य और शनि दोनों प्रसन्‍न होते हैं. खिचड़ी में डाली जाने वाली उड़द दाल का संबंध शनि से है. वहीं घी का सूर्य ग्रह से संबंध है. हरी सब्जियां का संबंध बुध ग्रह से है. इस तरह इस दिन खिचड़ी खाने से ये सभी ग्रह मजबूत होते हैं. साथ ही मकर संक्रांति के पवित्र दिन सात्विक खिचड़ी खाने से कई ग्रह दोष शांत होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 2026 में सबसे ज्‍यादा पैसा कमाएंगे ये 5 राशि वाले लोग, उछल जाएंगे बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर, हर जगह होगी वाह-वाह

साधु-संतों के लिए बनाई गई थी खिचड़ी

नाथ योगियों की कहानी के अनुसार, जब मुगल आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था, तब नाथ योगियों को युद्ध के बीच खाना बनाने का समय नहीं मिलता था. ऐसे में वे सभी भूखे पेट लड़ाई के लिए निकल जाते थे. तब बाबा गोरखनाथ ने इस समस्या का हल निकालने के लिए दाल, चावल और सब्जी को मिलाकर एक पकवान बनाने को कहा जिसे खिचड़ी का नाम दिया गया. खिचड़ी पकाने में समय भी कम लगता था और यह पौष्टिक भी थी, जिससे इसे खाने से लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती थी. तभी से हर साल मकर संक्रांति पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का खास भोग लगाया जाता है और खाया भी जाता है.

यह भी पढ़ें: सूर्य की तरह चमकता हुआ भाग्‍य लेकर पैदा होते हैं इन बर्थडेट वाले लोग, हर हाल में पाते हैं बड़ी सक्‍सेस

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)