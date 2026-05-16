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Hindi Newsधर्मबिना सीमेंट-पत्थर कैसे 500 साल से सीना ताने खड़ा है ये मंदिर? मणिपुर के सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर की अनसुनी कहानी

बिना सीमेंट-पत्थर कैसे 500 साल से सीना ताने खड़ा है ये मंदिर? मणिपुर के सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर की अनसुनी कहानी

Vishnu Temple Bishnupur: मणिपुर के बिष्णुपुर में स्थित 15वीं शताब्दी का विष्णु मंदिर राज्य का सबसे प्राचीन ईंटों से बना स्मारक है. राजा ख्यंबा द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी अनूठी बनावट के लिए प्रसिद्ध है और वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 16, 2026, 01:28 PM IST
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बिना सीमेंट-पत्थर कैसे 500 साल से सीना ताने खड़ा है ये मंदिर? मणिपुर के सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर की अनसुनी कहानी

Vishnu Temple Bishnupur: विष्णुपुर मंदिर मणिपुर के बिष्णुपुर मणिपुर की उन ऐतिहासिक जगहों में शामिल है, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं. यह मंदिर मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है. इसे राज्य का सबसे प्राचीन ईंटों से बना मंदिर माना जाता है. चारों तरफ हरियाली और शांत माहौल के बीच बना यह मंदिर सदियों पुरानी विरासत को संभाले खड़ा है. माना जाता है कि इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था. यानी यह मंदिर करीब 500 साल से भी ज्यादा पुराना है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बिना सीमेंट और आधुनिक तकनीक के बनाया गया था. फिर भी यह आज तक मजबूती से खड़ा हुआ है.

इतिहास के मुताबिक, इस मंदिर का निर्माण मणिपुर के राजा क्यांबा ने करवाया था. कहा जाता है कि राजा क्यांबा भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे. उन्होंने अपने शासनकाल में इस मंदिर को बनवाकर धार्मिक आस्था को मजबूत करने की कोशिश की थी. मंदिर की बनावट में स्थानीय शैली के साथ बाहर की वास्तुकला का असर भी दिखाई देता है. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें बंगाल और दक्षिण-पूर्व एशिया की कला की झलक भी मिलती है. मंदिर की ईंटों को खास तरीके से जोड़ा गया था. यही वजह है कि बिना सीमेंट के भी इसकी दीवारें आज तक सुरक्षित हैं.

प्राकृतिक मिश्रण का हुआ था इस्तेमाल

इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य इसकी मजबूती को लेकर है. लोग हैरान होते हैं कि आखिर इतनी बारिश, भूकंप और मौसम की मार झेलने के बाद भी ये मंदिर कैसे टिका हुआ है. माना जाता है कि उस दौर में ईंटों को जोड़ने के लिए खास तरह के प्राकृतिक मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता था. हालांकि उसका सही तरीका आज भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है. मंदिर की दीवारों और मेहराबों पर बनी डिजाइन पुराने समय की शानदार कारीगरी दिखाती है. यही वजह है कि ये जगह इतिहासकारों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

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आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देख-रेख में...

आज ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में संरक्षित है. यहां आने वाले लोग सिर्फ पूजा ही नहीं करते, बल्कि इसकी बनावट को भी करीब से देखते हैं. मंदिर के आसपास का इलाका भी काफी शांत और सुंदर माना जाता है. धार्मिक महत्व के साथ-साथ ये जगह मणिपुर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है. हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने और इतिहास को करीब से जानने पहुंचते हैं.

कैसे जाएं?

अगर आप इस मंदिर तक जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मणिपुर की राजधानी इंम्फाल पहुंचना होगा. इंफाल से बिष्णुपुर की दूरी करीब 27 किलोमीटर है. यहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है. टैक्सी और बस की सुविधा भी मिल जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है. मंदिर के आसपास का प्राकृतिक नजारा भी लोगों को काफी पसंद आता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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