क्या सच में श्री राम के पिता का नाम था 'नेमी'? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी!

जब भी हम रामायण देखते हैं तो हमारे दिमाग में अयोध्या, भगवान राम और रानी कैकेयी के मांगे गए दो वरदानों का ख्याल आ जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि राजा दशरथ का असली नाम क्या था.
पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से उन्हें पहले राजा नेमी के नाम से जाना जाता था. राजा नेमी से दशरथ बनने के पीछे एक बहुत ही बेहतरीन कहानी छिपी हुई है.
ये पूरी घटना एक भयानक युद्ध से जुड़ी है, जिसमें रानी कैकेयी ने अपनी जान पर खेलकर राजा की रक्षा की थी. यही घटना आगे चलकर रामायण का सबसे बड़ा आधार बना.
अयोध्या की गद्दी संभालने वाले महाराज नेमी इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा अज के पुत्र थे. नेमी शुरुआत से ही अस्त्र-शस्त्र चलाने और युद्ध नीतियां समझने में बहुत तेज थे. समय बीतने के साथ-साथ उनका युद्ध कौशल और निखरता गया.
इसके साथ-साथ राजा नेमी रथ चलाने की कला में इतने निपुण थे कि उनका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी. उनकी इसी कमाल के योग्यता और युद्ध में दिखाए गए पराक्रम के कारण आगे चलकर उनका नाम हमेशा-हमेशा के लिए बदल गया.
एक बार की बात है, असुरों के राजा शंबर के बढ़ते अत्याचारों से देवराज इंद्र घबरा गए. वे अपनी रक्षा के लिए राजा नेमी की शरण में पहुंचे. नेमी ने बिना हिचकिचाए इंद्र की मदद करने का फैसला किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए.
इस महायुद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी भी उनके साथ गईं. युद्ध के मैदान में असुर शंबर ने मायावी शक्तियां दिखाकर एक साथ आठों दिशाओं, पाताल और आकाश से हमला बोल दिया. राजा नेमी ने बड़ी समझदारी से दसों दिशाओं से होने वाले हमलों को रोका और शंबर का वध कर दिया.
दसों दिशाओं से आ रहे प्रहारों का अकेले मुकाबला करने और दसों दिशाओं में एक साथ रथ चलाने की क्षमता के कारण उन्हें दशरथ कहा गया. दश का अर्थ दस और रथ का अर्थ रथ से है.
यानी एक ऐसा शूरवीर योद्धा जो एक ही समय में दसों दिशाओं में अपने रथ को दौड़ाकर दुश्मन को मात दे सकता था. शंबर पर मिली इस ऐतिहासिक विजय के बाद ही राजा नेमी पूरी दुनिया में 'महाराज दशरथ' के नाम से मशहूर हो गए.
इस भयानक युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब दशरथ के रथ का पहिया निकलने लगा. रथ की धुरी टूट चुकी थी और दशरथ का संतुलन बिगड़ने लगा था.
ऐसे कठिन समय में कैकेयी ने अद्भुत साहस दिखाया. उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए टूटती धुरी की जगह अपनी उंगली लगा दी.
अत्यधिक दर्द और खून बहने के बावजूद कैकेयी तब तक डटी रहीं जब तक दशरथ ने असुर का अंत नहीं कर दिया. कैकेयी की इस हिम्मत और समर्पण से गद्गद होकर दशरथ ने उन्हें दो वरदान देने का वचन दे दिया.
युद्ध खत्म होने के बाद कैकेयी ने उन दो वरदानों को संभालकर रख लिया. सालों बाद जब अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, तब कैकेयी ने दशरथ से वही दो वरदान मांग लिए.
उन्होंने पहले वरदान में अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या की गद्दी मांगी और दूसरे में राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया.
रघुकुल की रीत निभाते हुए दशरथ को अपना वचन पूरा करना पड़ा. राम के वन जाते ही दशरथ पुत्र-वियोग सहन न कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी वाल्मीकि रामायण से इतर अन्य पौराणिक काव्यों, लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों को सांस्कृतिक और पौराणिक कहानियों की सामान्य जानकारी देना है. इसे किसी भी तरह का ऐतिहासिक या वैज्ञानिक शोध का दावा न मानें. पाठक अपने विवेक से काम लें.