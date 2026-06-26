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क्यों कपिल मुनि ने महाराज सगर के 60,000 बेटों को एक झटके में कर दिया था भस्म!

King sagar story: ये खबर रामायण के बालकाण्ड में भगवान श्रीराम के पूर्वज राजा सगर के जन्म, उनके 60,000 पुत्रों के भस्म होने और उनके उद्धार के लिए चार पीढ़ियों द्वारा किए गए गंगा अवतरण के कठिन संघर्ष की कथा के बारे में जानकारी देता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 26, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:01 AM IST
क्यों कपिल मुनि ने महाराज सगर के 60,000 बेटों को एक झटके में कर दिया था भस्म!

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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