/कौन था वो राजा जो न स्वर्ग का रहा न धरती का? जिसके लिए विश्वामित्र ने बना दिया था नया ब्रह्मांड!

King trishanku story: हम अक्सर आम बोलचाल में एक मुहावरा सुनते हैं कि वो तो त्रिशंकु की तरह बीच में ही लटक गया. इस मशहूर मुहावरे का इस्तेमाल तब होता है जब कोई इंसान न इधर का रहता है और न उधर का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहावत के पीछे हमारे पुराणों की एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली कहानी छिपी है.
ये कहानी इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा त्रिशंकु की है. राजा त्रिशंकु के मन में एक अनोखी और अजीब इच्छा जाग उठी थी. वह अपने इसी हाड़ मांस के शरीर के साथ सीधे स्वर्ग जाना चाहते थे. अपनी इसी एक जिद के कारण वह एक ऐसी मुसीबत में फंसे कि न धरती के रहे और न ही स्वर्ग के रहे.
राजा त्रिशंकु अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए. उन्होंने गुरु वशिष्ठ से एक ऐसा यज्ञ कराने की प्रार्थना की जिससे वह सशरीर स्वर्ग जा सकें. गुरु वशिष्ठ ने इसे प्रकृति के नियमों के खिलाफ बताते हुए साफ मना कर दिया. इसके बाद राजा त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के पास पहुंचे.
गुरुपुत्रों ने जब देखा कि राजा उनके पिता की बात न मानकर उनके पास आए हैं, तो वे बेहद क्रोधित हो गए. उन्होंने राजा त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि वे एक चांडाल बन जाएं. श्राप के कारण राजा का सुंदर रूप बिल्कुल बदल गया. उनके ठाट बाठ छिन गए और वे दर दर भटकने लगे.
इस बुरे वक्त में राजा त्रिशंकु महर्षि विश्वामित्र की शरण में पहुंचे. महर्षि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के बीच पुरानी दुश्मनी थी. जब विश्वामित्र को पता चला कि वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने राजा को दुत्कार दिया है, तो उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया. विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु को वचन दिया कि वे अपने तपोबल से उन्हें इसी शरीर के साथ स्वर्ग भेजकर रहेंगे.
इसके बाद विश्वामित्र ने एक बहुत बड़ा और भव्य यज्ञ शुरू किया. यज्ञ की शक्ति से राजा त्रिशंकु धीरे धीरे ऊपर उठने लगे. वे धरती छोड़कर आकाश की ओर बढ़ने लगे और देखते ही देखते सीधे स्वर्ग के दरवाजे पर जा पहुंचे.
जैसे ही राजा त्रिशंकु स्वर्ग पहुंचे, वहां हड़कंप मच गया. देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें चांडाल रूप में सशरीर स्वर्ग में घुसते देखा तो वे भड़क गए. इंद्र ने कहा कि जिसे गुरु का श्राप मिला हो, वो स्वर्ग में कदम नहीं रख सकता. इंद्र ने राजा त्रिशंकु को धक्का देकर स्वर्ग से नीचे की तरफ फेंक दिया.
अब राजा त्रिशंकु सिर के बल आसमान से दोबारा धरती की ओर गिरने लगे. वे डर के मारे चिल्लाने लगे और विश्वामित्र को मदद के लिए पुकारने लगे. नीचे खड़े विश्वामित्र ने जब ये देखा तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से राजा को हवा में ही रोक दिया. राजा त्रिशंकु न स्वर्ग पहुंच पाए और न ही वापस धरती पर आ सके, वे ब्रह्मांड के बीच में ही अटक गए.
इंद्र की इस हरकत से महर्षि विश्वामित्र आगबबूला हो गए. उन्होंने राजा त्रिशंकु को वहीं हवा में रोके रखा और अपनी जिद पर अड़ गए. उन्होंने देवताओं को अपनी ताकत दिखाने के लिए अंतरिक्ष में ही एक नए ब्रह्मांड की रचना शुरू कर दी. विश्वामित्र ने त्रिशंकु के आस पास नए नक्षत्र, नए तारे और एक नई स्वर्ग नगरी तक बना डाली.
ये देखकर सभी देवता और राजा इंद्र डर गए. वे दौड़कर विश्वामित्र के पास आए और उनसे शांत होने की प्रार्थना की. दोनों पक्षों में समझौता हुआ कि त्रिशंकु इसी जगह हवा में ही रहेंगे. वे जिस नए ब्रह्मांड में रुके, उसे 'त्रिशंकु स्वर्ग' कहा गया. तभी से यह अनोखी कहानी अमर हो गई और हवा में अटके राजा के नाम पर यह मुहावरा बन गया.
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