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Astro Tips: जीवन में एक बार जरूर करें किन्नरों से जुड़े दान के ये महाउपाय, हीरे की तरह चमक जाएगी किस्मत!

Astro Tips Related Kinnar: हिंदू मान्यता के अनुसार किन्नरों का आशीर्वाद पाने का बहुत महत्व है. जिसके लिए कई महाउपायों के बारे में बताया जाता है. आइए जानें कि किन्नरों से जुड़ा कौन सा महाउपाय करना शुभ फलदायी हो सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:36 PM IST
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Kinnar Ko kya Daan karie: हिंदू मान्यताओं में किन्नरों के आशीर्वाद को अति शक्तिशाली माना गया है. किन्नरों का आशीर्वाद पाकर व्यक्ति मिट्टी छूकर सोना कर सकता है और उसका सोया भाग्य जाग सकता है. किन्नरों को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है. ऐसे में किन्नर से जुड़े कुछ उपाय कर बिजनेस में तरक्की पाई जा सकती है. वहीं, किन्नरों को कुछ विशेष चीजों का दान कर कुंडली में शुक्र को मजबूत किया जा सकता है जोकि धन और समृद्धि का कारक ग्रह है. इस लेख में हम जानेंगे कि किन्नरों से जुड़े दान के वो महाउपाय जिनको करते ही किसी की भी किस्मत चमक सकती है.

किन्नरों को इन चीजों का करें दान
किन्नरों श्रृंगार की वस्तुएं दान करें
हिंदू मान्यता के अनुसार सुख-सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किन्नरों श्रृंगार की वस्तुएं, विशेषकर हरे रंग की चीजें दान करें जैसे हरी चूड़ियां, मेहंदी आदि. हरे रंग के सौंदर्य प्रसाधन किन्नरों को दान में देने से करियर-कारोबार में तेजी से तरक्की का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

किन्नरों को करें धन का दान
ट्रेन और चौराहे पर अगर किन्नर मिल जाएं तो उनसे आशीर्वाद पाने के लिए पैसों का दान जरूर दें. इसके साथ-साथ उनके पास से एक सिक्का प्रसाद के रूप में जरूर लें. इस सिक्के को गुडलक के रूप में अपने साथ रखें. हर ओर से सफलता के रास्ते खुलेंगे. आर्थिक तंगी दूर होगी.

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किन्नरों को करें चावल का दान
ज्योतिष के अनुसार किन्नरों को अगर चावल का दान करें तो घर में अन्न का भंडार भरा रहेगा और अगर बुधवार के दान का यह महाउपाय कर लेते हैं तो कई पीढ़ियों तक घर में अमीरी बनी रहेगी.

किन्नरों को करें ढोलक का दान
लाख कोशिश और मेहनत के बाद भी बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है तो बुधवार के दिन किन्नर को ढोलक दान करें. दान के इस महाउपाय को लेकर मान्यता है कि इसे करते ही किन्नरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे बिजनेस में लाभ के रास्ते खुलते हैं.

किन्नरों को करें सुपारी और सिक्के का दिन
जेब या तिजोरी में धन नहीं टिक पा रहा है तो बुधवार के दिन पूजा की सुपारी पर एक सिक्का रखें और किन्नर को दान करें. आर्थिक दिक्कतें दूर होने लगेंगी और धन-धान्य में वृद्धि होगी.

किन्नरों को इत्र, सफेद मिठाई और सुंदर कपड़े का दान
किन्नरों को शुक्रवार के दिन इत्र, सफेद मिठाई और सुंदर कपड़े दान में दें. प्रसन्न होकर किन्नर आपको दिल से आशीर्वाद देंगे. इस उपाय से वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कतें दूर होंगी और पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा.

किन्नरों को कभी भूलकर न करें इन चीजों का दान
​हिंदू मान्यता के अनुसार किन्नरों को कभी भी कोई पुराना, फटा या इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दान में न दें. इससे धन हानि हो सकती है.
ज्योतिष के अनुसार किन्नरों को कभी तेल का दान न करें. इस दान से जीवन में संकटों का प्रवेश होता है और दोष लगने से धन का नाश होता है.
ज्योतिष के अनुसार किन्नरों को कभी कांच, एल्युमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन या सामान दान में न दें. प्रगति के रास्ते बंद हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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