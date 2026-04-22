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Hindi Newsधर्मअद्भुत वास्तुकला से सजा एक मंदिर जहां शाम के बाद जाना मना है, चहल-पहल के बाद गहरे सन्नाटे का क्या है रहस्य? जानें

अद्भुत वास्तुकला से सजा एक मंदिर जहां शाम के बाद जाना मना है, चहल-पहल के बाद गहरे सन्नाटे का क्या है रहस्य? जानें

Barmer Kiradu Temple Mystery: भारत के रहस्यमयी मंदिरों में से एक राजस्थान में है जिसकी कई रहस्यमयी कहानियां हैं. इस मंदिर से जुड़ी श्राप की कहानी को हर किसी को डरा देती है. आइए इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:11 AM IST
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Kiradu Temple
Kiradu Temple

Kiradu Mandir Ka Rahasya Kya Hai: भारत में अनेक मंदिर हैं जिनकी अपनी महत्ता है, कुछ मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं तो कुछ मंदिर अपने चमत्कारों और रहस्यों के लिए जाने जाते हैं. रहस्यों की जब बात होती है तो राजस्थान के किराडू मंदिर का जिक्र जरूर आता है जहां की वास्तुकला अद्भुत है, जहां की नक्काशी देखते बनती है लेकिन इन सबसे ऊपर किराडू मंदिर के रहस्यों की चर्चा अधिक होती है. किराडू मंदिर अपनी श्राप की कहानी के लिए अधिक जाना जाता है. मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक खुल नहीं पाएं हैं. आइए इस किराडू मंदिर से जुड़ी श्राप की कहानी और रहस्यों के बारे में जानें.

शानदार वास्तुकला 
राजस्थान के बाड़मेर जिले में किराडू मंदिर बाड़मेर शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है जहां पर खूब पर्यटक आते हैं. 5 मंदिरों के समूह इस जगह की विशेष बात ये है कि ये मंदिर तो उत्तर भारत में है लेकिन दक्षिण की कला शैली में इसको बनाया गया  है. मंदिर शानदार वास्तुकला से सजा है जिसकी शैली खजुराहो के मंदिरों मेल खाती है. पांच में से मुख्य सोमेश्वर मंदिर शिव जी को समर्पित है. कभी यहां नियमित रूप से पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान होते थे लेकि आज यहां डरा देने वाली शांति हैं और मंदिर कई मूर्तियां खंडित हैं. किराडू मंदिर को लेकर जो सबसे आश्चर्य में डालने वाली बात है वो ये है कि जैसे-जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे यहां का माहौल भारी हो जाता है. देखते ही देखते दिन की चहल-पहल शाम के गहरे सन्नाटा में बदल जाती है. पूरी जगह रहस्यमयी महसूस होने लगती है और शाम होते ही लोग यहां आते ही नहीं हैं. 

क्या है श्राप की कथा
स्थानीय मान्यता है कि किराडू मंदिर परिसर में सूर्यास्त के बाद रुकना सही नहीं होता है. इस स्थान से जुड़ी एक मान्यता चली आ रही है कि एक साधु के श्राप से एक महिला यहां पत्थर की हो गई थी. जिसके बाद से ही यहां पर शाम में कोई नहीं रुकता है. हालांकि इसके पीछे की कथा बहुत रहस्यमयी है. लोककथा है कि एक साधु ने इस क्षेत्र को शापित कर दिया था. साधु ने गांव के लोगों से अपने शिष्य की देखभाल करने के लिए कहा लेकिन साधु के जाते ही शिष्य के बारे में गांव के लोग पूरी तरह भूल गए और शिष्य को जब मदद की जरूरत पड़ी तो कोई भी नहीं आया. गांव के लोगों की ऐसी उपेक्षा से शिष्य की मृत्यु हो गई. फिर क्या था साधु जब लौटकर आए तो बहुत क्रोध में थे और इसी क्रोध में पूरे क्षेत्र को श्राप दे दिया कि सूर्यास्त के बाद यहां पर जो भी रुकेगा वह पत्थर का हो जाएगा. जब से ही सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर से लोग निकल जाते हैं. 

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पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार में आती है बाधा
किराडू मंदिर को लेकर एक और लोक मान्यता है कि जो भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कराने के बारे में सोचता है उसके सामने ऐसी ऐसी बाधाएं आने लगती हैं कि वह इस काम से पीछे हट जाता है. लोग मानते हैं कि ऐसा साधु के श्राप का प्रभाव से ही होता है. कइयों का तो ये भी दावा है कि यहा रात में असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं. हालांकि, मंदिर से जुड़े ऐसे-ऐसे रहस्य हैं जिनका पार्दा आज तक नहीं उठ सका हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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