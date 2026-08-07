/राजसूय यज्ञ क्या है? जिसे करवाते थे चक्रवर्ती सम्राट... जानिए इसके नियम और फायदे

पुराने जमाने में राजा-महाराजाओं के बीच अपनी धौंस जमाने और खुद को सबसे बड़ा बॉस साबित करने का एक अलग ही तरीका होता था. उसी में से एक राजसूय यज्ञ था. ये कोई पूजा-पाठ का छोटा-मोटा काम नहीं था.
ये उस जमाने का ऐसा इवेंट था, जिससे पूरा देश समझ जाता था कि अब असली चक्रवर्ती सम्राट कौन है. जब कोई राजा आसपास के सभी राजाओं को हरा देता था या उन्हें अपने नीचे कर लेता था, तब वो इस बड़े यज्ञ का आयोजन करता था.
सरल भाषा में कहें तो ये किसी राजा का सबसे बड़ा प्रमोशन था. इस यज्ञ को वही राजा करा सकता था जिसकी ताकत का डंका चारों तरफ बजता हो. इसमें आसपास के सभी छोटे-बड़े राजाओं को न्योता भेजा जाता था.
जो राजा इस यज्ञ में आता था और राजा को तोहफे देता था, इसका सीधा मतलब होता था कि उसने बिना लड़े उस राजा की गुलामी या सीनियरिटी स्वीकार कर ली है. और जो नहीं आता था, उससे फिर सीधे युद्ध होता था.
ये यज्ञ कराने की सबसे बड़ी वजह अपनी ताकत और धन-दौलत का प्रदर्शन करना था. राजा पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसके पास कितनी बड़ी सेना और कितना पैसा है.
दूसरा कारण ये था कि इस यज्ञ के बहाने वो अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित कर लेता था. यज्ञ के दौरान बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आकर पवित्र नदियों के जल से राजा का नहला-धुलाकर राज्याभिषेक करते थे. इससे प्रजा में भी राजा की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी.
इस यज्ञ के पूरे होते ही राजा को चक्रवर्ती सम्राट का टैग मिल जाता था. यानी राजाओं का राजा. धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इस यज्ञ से राज्य में सूखा, बीमारी और बाकी मुसीबतें टल जाती थीं.
राजा इस दौरान दिल खोलकर दान-पुण्य करता था. पंडितों, ऋषियों और आम जनता में खूब सोना, कपड़े और गायें बांटी जाती थीं. इससे राजा की साख और प्रसिद्धि इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाती थी.
राजसूय यज्ञ की बात हवा में नहीं है, हमारी सबसे पुरानी किताबों में इसका पूरा हिसाब-किताब दर्ज है. वेदों की बात करें तो यजुर्वेद में इसे करने का पूरा तरीका लिखा है.
इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में भी इसकी एक-एक डिटेल मिलती है. लेकिन इसकी सबसे मशहूर कहानी महाभारत में आती है. जब पांडवों ने अपनी नई राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाई थी, तब युधिष्ठिर ने ये यज्ञ किया था.
महाभारत में जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का सोचा, तो सबसे बड़ा रोड़ा मगध का राजा जरासंध था. भगवान श्रीकृष्ण की सलाह पर भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध को फाड़कर मार डाला.
इसके बाद जब यज्ञ शुरू हुआ और सबसे पहले पूजा के लिए श्रीकृष्ण को चुना गया, तो शिशुपाल भड़क गया. उसने श्रीकृष्ण को खूब गालियां दीं. तब गुस्से में आकर श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी थी. इसके बाद ही युधिष्ठिर का ये यज्ञ पूरा हो पाया था.
डिस्क्लेमर: यह लेख पौराणिक ग्रंथों, वेदों और महाभारत में वर्णित ऐतिहासिक व धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इसे केवल एक सांस्कृतिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के रूप में पढ़ें.