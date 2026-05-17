चंदन, रोली या भस्म... माथे पर तिलक लगाने का क्या होता है मतलब? आज ही जान लें इसके प्रकार और चमत्कारी फायदे

Tilak Benefits: हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है. पूजा-पाठ, मंदिर दर्शन, शुभ काम और त्योहारों के समय लोग माथे पर तिलक जरूर लगाते हैं. इसे सिर्फ धार्मिक चिन्ह नहीं माना जाता है. बल्कि आस्था, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी समझा जाता है. मान्यता है कि माथे के बीच वाला हिस्सा शरीर का जरूरी केंद्र होता है. इसी जगह तिलक लगाया जाता है. कई लोग इसे मन की शांति और एकाग्रता से भी जोड़कर देखते हैं.

तिलक लगाने के तरीके...

तिलक कई प्रकार के होते हैं और हर तिलक का अलग महत्व बताया गया है. चंदन का तिलक सबसे शांत और शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे मन ठंडा रहता है और मानसिक शांति मिलती है. पूजा और धार्मिक कार्यों में चंदन का तिलक ज्यादा लगाया जाता है. वहीं कुमकुम या रोली का लाल तिलक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इसे देवी पूजा और शुभ अवसरों पर लगाया जाता है. हल्दी का तिलक भी काफी शुभ माना जाता है और इसे सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.

भस्म या राख का तिलक खासतौर पर भगवान शिव से जुड़ा माना जाता है. साधु-संत अक्सर इसे लगाते हैं. इसका मतलब जीवन की सच्चाई और वैराग्य से जुड़ा माना जाता है. वैष्णव परंपरा में ऊर्ध्व तिलक लगाया जाता है जो भगवान विष्णु की भक्ति का प्रतीक माना जाता है. वहीं त्रिपुंड तिलक भगवान शिव से जुड़ा होता है. यह तीन आड़ी रेखाओं के रूप में लगाया जाता है. अलग-अलग संप्रदाय और परंपराओं के अनुसार तिलक के आकार और रंग भी बदल जाते हैं.

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सम्मान और शुभकामना का प्रतीक

धार्मिक मान्यता के अनुसार तिलक लगाने से सकारात्मक सोच बढ़ती है. कई लोग मानते हैं कि इससे आत्मविश्वास मजबूत होता है. माथे पर तिलक लगाने से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक भावना भी जागती है. कुछ लोग इसे सम्मान और शुभकामना का प्रतीक भी मानते हैं. यही वजह है कि मेहमानों का स्वागत करते समय भी तिलक लगाया जाता है. पुराने समय में राजा और योद्धा भी विजय और सम्मान के लिए तिलक लगाते थे.

आज भी भारत के कई हिस्सों में तिलक रोजमर्रा की परंपरा का हिस्सा बना हुआ है. मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में बिना तिलक के पूजा अधूरी मानी जाती है. हालांकि तिलक लगाने का तरीका और महत्व हर परिवार और परंपरा में अलग हो सकता है. लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य श्रद्धा और सकारात्मकता से जुड़ा माना जाता है. यही कारण है कि तिलक आज भी भारतीय संस्कृति और धार्मिक पहचान का जरूरी हिस्सा बना हुआ है.

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