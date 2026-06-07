/जानिए आधी दुनिया को घुटने पर लाने वाला चंगेज खान, किस देवता के सामने झुकाता था अपना सिर

Tengri Deity and Mongol Empire: जैसे आज के समय में देश के सबसे बड़े नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक वैसे ही पुराने जमाने में मंगोलिया के राजाओं को खान कहते थे. इस गद्दी पर कई राजा बैठे, लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा और मशहूर नाम चंगेज खान का हुआ. ये लोग मंगोलिया के रहने वाले थे, जो चीन और रूस के बीच में स्थित है.
13वीं सदी के आसपास इन लोगों ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना राज कायम कर लिया था. इनका साम्राज्य इतना विशाल था कि इतिहास में इसकी बराबरी का दूसरा कोई साम्राज्य ढूंढना मुश्किल है.
अगर इनके धर्म की बात करें, तो ये लोग शुरुआत में किसी बड़े या फैले हुए धर्म को नहीं मानते थे. इनका अपना एक खास कबीलाई धर्म था, जिसे शमनिज्म कहा जाता है. इस धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती थी. मंगोल खान जादू-टोने, आत्माओं और प्राकृतिक ताकतों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे. उनके समाज में शमन यानी ओझा होते थे. ये ओझा ही राजाओं को बताते थे कि देवताओं की इच्छा क्या है.
मंगोल खान जिस सबसे बड़े देवता की पूजा करते थे, उनका नाम तेंगरा था. तेंगरा को नीले आसमान का देवता माना जाता था. मंगोलों का मानना था कि पूरी सृष्टि को बनाने वाला और चलाने वाला तेंगरा ही है. चंगेज खान खुद को तेंगरा का बंदा मानता था. वह हर बड़े युद्ध पर जाने से पहले तेंगरा की पूजा करता था.
उसका मानना था कि उसे पूरी दुनिया पर राज करने की ताकत तेंगरा ने ही दी है. हालांकि, बाद के समय में कई मंगोल शासकों ने बौद्ध धर्म और इस्लाम को भी अपना लिया था.
मंगोल खान के इतिहास में फेमस होने की कई बड़ी वजहें हैं. सबसे पहली वजह ये है कि इन्होंने अपनी बेहतरीन घुड़सवारी और तीरंदाजी के दम पर आधी से ज्यादा दुनिया को जीत लिया था. उनकी सेना बहुत ही खतरनाक और अनुशासित होती थी.
इसके अलावा, चंगेज खान को अपनी क्रूरता के लिए भी जाना जाता है. वह जिस भी शहर पर हमला करता था, उसे पूरी तरह तबाह कर देता था. उसके खौफ से बड़े-बड़े राजा बिना लड़े ही घुटने टेक देते थे.
लेकिन मंगोल खान सिर्फ युद्ध के लिए ही मशहूर नहीं थे. उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत सुरक्षित रास्ता तैयार किया था, जिसे सिल्क रोड कहा जाता है. उनके राज में व्यापारियों के लिए यात्रा करना बहुत आसान हो गया था.
एक और खास बात यह थी कि वे धर्म को लेकर बहुत उदार थे. वे खुद भले ही तेंगरा की पूजा करते थे, लेकिन अपनी प्रजा को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी देते थे. उनके दरबार में हर धर्म के विद्वानों का सम्मान किया जाता था.
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