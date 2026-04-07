Advertisement
trendingNow13168644
Hindi Newsधर्मयहां है मां भद्रकाली की प्रचंड रूप में प्रतिमा, देवी जैसे कपड़े पहनकर दैत्य दक्षिण के इस मंदिर के चारों ओर लगाते हैं दौड़!

यहां है मां भद्रकाली की प्रचंड रूप में प्रतिमा, देवी जैसे कपड़े पहनकर दैत्य दक्षिण के इस मंदिर के चारों ओर लगाते हैं दौड़!

Kodungallur Mandir Ke Baare Me: केरल के कोडुंगल्लूर मंदिर में यहां की अधिष्ठात्री देवी मां भद्रकाली की प्रतिमा प्रचंड रूप में स्थापित है. देवी मां के आठों हाथ में विभिन्न अस्त्र-शस्त्र हैं. इस लेख में आइए जानें इस मंदिर के बारे में और यहां की एक अनोखी परंपरा के बारे में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kodungallur Temple
Kodungallur Temple

Kodungallur Mandir: दक्षिण भारत में आनोखे मंदिर हैं जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेते हैं. यहां मंदिरों की भव्यता तो आकर्षित करती ही है इसके साथ ही यहां कि अनोखी परंपराएं भी लोगों को इस मंदिर की ओर आने के लिए प्रेरित करते हैं. इसी तरह एक और प्रसिद्ध है कोडुंगल्लूर मंदिर जो केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है. आइए कोडुंगल्लूर मंदिर की विशेष, रोचक और रहस्यमयी बातों को जानें साथ ही यहां की परंपराओं और पौराणिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से जानें.

मां भद्रकाली का दिव्य स्थान की पौराणिक मान्यताएं
कोडुंगल्लूर मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां भद्रकाली हैं. जिनके आठों हाथ में विभिन्न अस्त्र-शस्त्र सजे हैं. मां अलग-अलग हाथों में तलवार, अंगूठी और राक्षस राजा दारुका का शीश है. यह रूप भक्तों को मां की शक्ति का आभास तो कराता ही है साथ ही सामर्थ्यवान होने का भी प्रतीक है. भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम को लेकर पौराणिक मान्यता है कि दारुका दैत्य से केरल क्षेत्र और यहां के वासियों की सुरक्षा के लिए भगवान परशुराम ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हीं के आदेश पर इस तीर्थ स्थान का निर्माण करवाया और देवी भद्रकाली की उपासना की. इसके बाद देवी ने प्रचंड रूप धारण कर दारुका दैत्य का वध कर दिया.

मां भद्रकाली का दिव्य स्थान की आदि शंकराचार्य से संबंध
सनातन के महान संत आदि शंकराचार्य ने जब कोडुंगल्लूर मंदिर की यात्रा की तो उन्हें यहां पर प्रभावशाली शक्ति होने का आभास हुआ और फिर उन्होंने 5 श्रीचक्र की यहां पर स्थापना की. मान्यता है कि इन 5 श्रीचक्रों से मंदिर उर्जा और शक्ति से भरा रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एक अनोखा इतिहास और वास्तुकला
कोडुंगल्लूर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है. जिसे लेकर मान्यता है कि इसे चेरमान पेरुमल ने निर्मित करवाया. मंदिर में जो मां काली की प्रचंड रूप में प्रतिमा है उन्हें स्थानीय लोग कोडुंगल्लूर अम्मा करते हैं. विशिष्ट केरल स्थापत्य शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है जिसमें कई गुप्त रास्ते और कक्ष हैं. ये कक्ष ही मंदिर को रहस्यमय बनाते हैं. मंदिर में स्थापित मां भद्रकाली की विशाल प्रतिमा भक्तों में शक्ति भरती हैं. मां का यह प्रचंड रूप देखते ही बनता है.

भरणी उत्सव: आस्था और उत्साह का संगम
केरल के इस कोडुंगल्लूर मंदिर को अनोखा बनाता है यहां होने वाला प्रसिद्ध भरणी त्योहार का उत्सव जो प्रति वर्ष मार्च-अप्रैल माह में मनाने की परंपरा है. इस उत्सव में श्रद्धालु मां भगवती को गालियां देते हैं, इतना ही मंदिर की छत पर चढ़कर लाठियों से प्रहार भी करते हैं. इसके अलावा  मंदिर के दैत्य जो देवी भद्रकाली के भक्त हैं देवी के जैसे ही कपड़े पहन लेते हैं और फिर तलवार लेकर मंदिर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं और अपना रक्त मां को अर्पित करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Shani Gochar 2026: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शनि का गोचर 4 राशिवालों के लिए लाएगा बवंडर, बढ़ सकती है धन हानि और मानसिक तनाव!

और पढ़ें- Vastu Tips: यमराज की दिशा में है मुख्य द्वार तो लग सकता है भयंकर वास्तु दोष? घर को बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
Abhishek Banerjee
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
Shimla News
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
BJP
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
Pm modi news
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
Viral News
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
Mumbai News in hindi
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
DNA
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
West Bengal Election 2026
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
Nashik Bhondu Baba
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं चलेगा महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में नोटिस खारिज
gyanesh kumar
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं चलेगा महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में नोटिस खारिज