यहां है मां भद्रकाली की प्रचंड रूप में प्रतिमा, देवी जैसे कपड़े पहनकर दैत्य दक्षिण के इस मंदिर के चारों ओर लगाते हैं दौड़!

Kodungallur Mandir: दक्षिण भारत में आनोखे मंदिर हैं जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेते हैं. यहां मंदिरों की भव्यता तो आकर्षित करती ही है इसके साथ ही यहां कि अनोखी परंपराएं भी लोगों को इस मंदिर की ओर आने के लिए प्रेरित करते हैं. इसी तरह एक और प्रसिद्ध है कोडुंगल्लूर मंदिर जो केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है. आइए कोडुंगल्लूर मंदिर की विशेष, रोचक और रहस्यमयी बातों को जानें साथ ही यहां की परंपराओं और पौराणिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से जानें.

मां भद्रकाली का दिव्य स्थान की पौराणिक मान्यताएं

कोडुंगल्लूर मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां भद्रकाली हैं. जिनके आठों हाथ में विभिन्न अस्त्र-शस्त्र सजे हैं. मां अलग-अलग हाथों में तलवार, अंगूठी और राक्षस राजा दारुका का शीश है. यह रूप भक्तों को मां की शक्ति का आभास तो कराता ही है साथ ही सामर्थ्यवान होने का भी प्रतीक है. भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम को लेकर पौराणिक मान्यता है कि दारुका दैत्य से केरल क्षेत्र और यहां के वासियों की सुरक्षा के लिए भगवान परशुराम ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हीं के आदेश पर इस तीर्थ स्थान का निर्माण करवाया और देवी भद्रकाली की उपासना की. इसके बाद देवी ने प्रचंड रूप धारण कर दारुका दैत्य का वध कर दिया.

मां भद्रकाली का दिव्य स्थान की आदि शंकराचार्य से संबंध

सनातन के महान संत आदि शंकराचार्य ने जब कोडुंगल्लूर मंदिर की यात्रा की तो उन्हें यहां पर प्रभावशाली शक्ति होने का आभास हुआ और फिर उन्होंने 5 श्रीचक्र की यहां पर स्थापना की. मान्यता है कि इन 5 श्रीचक्रों से मंदिर उर्जा और शक्ति से भरा रहता है.

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एक अनोखा इतिहास और वास्तुकला

कोडुंगल्लूर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है. जिसे लेकर मान्यता है कि इसे चेरमान पेरुमल ने निर्मित करवाया. मंदिर में जो मां काली की प्रचंड रूप में प्रतिमा है उन्हें स्थानीय लोग कोडुंगल्लूर अम्मा करते हैं. विशिष्ट केरल स्थापत्य शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है जिसमें कई गुप्त रास्ते और कक्ष हैं. ये कक्ष ही मंदिर को रहस्यमय बनाते हैं. मंदिर में स्थापित मां भद्रकाली की विशाल प्रतिमा भक्तों में शक्ति भरती हैं. मां का यह प्रचंड रूप देखते ही बनता है.

भरणी उत्सव: आस्था और उत्साह का संगम

केरल के इस कोडुंगल्लूर मंदिर को अनोखा बनाता है यहां होने वाला प्रसिद्ध भरणी त्योहार का उत्सव जो प्रति वर्ष मार्च-अप्रैल माह में मनाने की परंपरा है. इस उत्सव में श्रद्धालु मां भगवती को गालियां देते हैं, इतना ही मंदिर की छत पर चढ़कर लाठियों से प्रहार भी करते हैं. इसके अलावा मंदिर के दैत्य जो देवी भद्रकाली के भक्त हैं देवी के जैसे ही कपड़े पहन लेते हैं और फिर तलवार लेकर मंदिर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं और अपना रक्त मां को अर्पित करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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