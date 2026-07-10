जहां जज नहीं, माता रानी करती हैं ऑन द स्पॉट फैसला! इस अनोखे मंदिर में मन्नत पूरी होने पर भक्त चढ़ाते हैं 'हथौड़े'

आमतौर पर जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, तो वहां भगवान को फूल, फल, मिठाई या नारियल चढ़ाते हैं. लेकिन हमारे देश में एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है, जहां भक्त माता रानी को लोहे के हथौड़े चढ़ाते हैं. सुनने में यह बात थोड़ी अजीब और हैरान करने वाली जरूर लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है.
ये चमत्कारी दरबार देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है. यहां की पहाड़ों में बसी कोटगाड़ी देवी के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर हथौड़े चढ़ाने की यह अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है.
इस पवित्र मंदिर को स्थानीय लोग और भक्त न्याय का अंतिम न्यायालय यानी सबसे बड़ी अदालत मानते हैं. लोगों का ऐसा अटूट विश्वास है कि जिन इंसानों को दुनिया की अदालतों, पुलिस या समाज से न्याय नहीं मिलता, उनके लिए यह जगह आखिरी उम्मीद होती है.
पीड़ित व्यक्ति यहां आकर रो रोकर माता के सामने अपनी अर्जी लगाता है. जमीन का विवाद हो, आपसी लड़ाई हो या कोई झूठा आरोप, लोग अपनी फरियाद एक कागज पर लिखकर मां के चरणों में छोड़ देते हैं. इसके बाद मां खुद उस मामले का निपटारा करती हैं.
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहां हथौड़ा ही क्यों चढ़ाया जाता है. दरअसल, हथौड़े को शक्ति, कड़े फैसले और न्याय की ताकत का प्रतीक माना जाता है, जैसे कोर्ट में जज अपना फैसला सुनाते समय हथौड़ा चलाते हैं.
जब किसी पीड़ित व्यक्ति की मन्नत पूरी हो जाती है और उसे मां के दरबार से सच्चा न्याय मिल जाता है, तो वह धन्यवाद करने के लिए यहां आता है.
वह अपनी श्रद्धा और हैसियत के हिसाब से माता रानी को लोहे का हथौड़ा, तांबे का त्रिशूल या पीतल की घंटी भेंट करता है. यही वजह है कि आज इस मंदिर में हजारों की संख्या में छोटे बड़े हथौड़े जमा हो चुके हैं.
कोटगाड़ी देवी के दरबार में जितनी जल्दी बेकसूर को न्याय मिलता है, उतनी ही कड़ी सजा गुनहगार को भुगतनी पड़ती है.स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई झूठा इंसान यहां आकर कसम खाता है या किसी बेगुनाह को फंसाने की कोशिश करता है, तो मां उसे कभी माफ नहीं करती हैं.
दोषी व्यक्ति के परिवार पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है या वह किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है. मां के इस कड़े न्याय के खौफ की वजह से ही इस पूरे इलाके में लोग झूठ बोलने या किसी के साथ बेइमानी करने से आज भी बहुत डरते हैं.
पहाड़ों के शांत और खूबसूरत माहौल के बीच बना यह मंदिर आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है. यहां सिर्फ उत्तराखंड के स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं.
मंदिर के परिसर में चारों तरफ टंगे हजारों हथौड़े और घंटियां इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि यहां आने वाला कोई भी फरियादी कभी खाली हाथ नहीं लौटता.
अगर आप भी कभी कुमाऊं की वादियों में जाएं, तो न्याय की देवी मां भगवती के इस अनोखे और चमत्कारी दरबार के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)