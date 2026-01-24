तेलंगाना के इस मंदिर में भक्त कद्दू उठाकर लग जाते हैं कतार में, भगवान को चढ़ाया जाता है यह अनोखा भोग!

Veerabhadra Swamy Mandir Mythology: देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपराओं और मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं. लोग श्रद्धा पूर्ण मन और भाव से भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर भोग में नारियल, केसर मिठाई आदि अर्पित करते हैं. दान देते है और कुछ इस तरह भगवान को प्रसन्न करते हैं. लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां पर एक अनोखा भोग भगवान को अर्पित किया जाता है. तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले में स्थित कोथाकोंडा वीरभद्र स्वामी मंदिर में एक बहुत ही अलग तरह का चढ़ावा चढ़ाया जाता है.

वीरभद्र स्वामी को कद्दू का चढ़ावा

कोथाकोंडा वीरभद्र स्वामी मंदिर में श्रद्धालु भगवान को भोग सबसे बड़ा राजसी कद्दू चढ़ाते हैं. भक्त चाहे कोई करोड़पति या गरीब से गरीब ही क्यों न हो कोठाकोंडा वीरभद्र स्वामी के दर्शन करने वाला हर श्रद्धालु अपनी मनोकामनापूर्ति पर कद्दू उठा लाता है और कोठाकोंडा में लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करता है. इसके बाद वीरभद्र स्वामी को कद्दू का चढ़ावा चढ़ाता है. न सिर्फ आम श्रद्धालु बल्कि कोई हाईप्रोफाइल व्यक्ति ही क्यों न हो, ऊंचे पद पर काम करता हो कद्दू लेकर भगवान की प्रार्थना करते हैं कद्दू का चढ़ावा अर्पित करते हैं. यहां पर लगने वाले मेले के समय हजारों कद्दू लेकर भक्त भगवान को अर्पित करते हैं.

क्या है कद्दू चढ़ाने के पीछे मान्यता

मान्यताओं के अनुसार, कद्दू ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व रखता है. पौराणिक कथा है कि दक्षयज्ञ में वीरभद्र ने राजा दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया था और तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए कई प्रयास किए गए. तभी उन्हें प्रसन्न करने व क्रोध को शांत के लिए कुशमंडम यानी राजा का कद्दू उन्हें चढ़ाया गया. तब से श्रद्धालुओं में मान्यता है कि वीरभद्र पर कद्दू चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं. इसी विश्वास के साथ कटे हुए कद्दू को भक्त लेकर यहां दर्शन के लिए आते हैं. कोठकोंडा वीरभद्र स्वामी मंदिर कई बार तो हजारों राजा के कद्दू बेचे जाते हैं. कटे हुए कद्दू को लेकर मंत्री, जन प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी भी वीरभद्र के सामने प्रणाम कर उन्हें राजा के कद्दू अर्पित करते हैं.

