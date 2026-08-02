ऐसा मंदिर जहां पुरुषों को पहननी पड़ती है 'साड़ी', 16 श्रृंगार करके ही मिलता है प्रवेश; जानें क्या है सच?

हमारे देश में मंदिरों से जुड़े कई अजीब और अनोखे किस्से सुनने को मिलते हैं. लेकिन केरल का एक मंदिर ऐसा है, जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा. केरल के कोट्टनकुलंगरा देवी मंदिर में पुरुष भी देवी मां के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन पैंट-शर्ट या कुर्ता पहनकर नहीं.
यहां मंदिर के अंदर जाने के लिए पुरुषों को महिलाओं की तरह साड़ी पहननी पड़ती है. इतना ही नहीं, उन्हें औरतों की तरह पूरा 16 श्रृंगार भी करना पड़ता है.
इस मंदिर में हर साल चामयाविलक्कु नाम का एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है. इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश भर से हजारों पुरुष आते हैं. मंदिर का नियम बहुत सख्त है.
कोई भी आदमी अपने आम कपड़ों में मंदिर के अंदर कदम नहीं रख सकता. दर्शन करने के लिए हर पुरुष को साड़ी पहननी होती है. चेहरे पर मेकअप लगाना होता है. यहां तक कि बालों में गजरा और हाथों में चूड़ियां भी पहननी पड़ती हैं.
अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पुरुष खुद से तैयार कैसे होते हैं. इसके लिए मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोग खास इंतजाम करते हैं. त्योहार के दिनों में मंदिर के ठीक बाहर दर्जनों ब्यूटी पार्लर के स्टॉल लग जाते हैं.
यहां प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मौजूद रहते हैं. वे पुरुषों को सही तरीके से साड़ी पहनाने और उनका पूरा मेकअप करने में मदद करते हैं. पुरुष भी बिना किसी शर्म के खुशी-खुशी तैयार होते हैं.
इस अनोखी परंपरा के पीछे एक बहुत पुरानी लोककथा जुड़ी हुई है. कहते हैं कि बहुत साल पहले कुछ चरवाहे लड़के खेल-खेल में लड़कियों के कपड़े पहनकर देवी मां की पूजा कर रहे थे.
उनकी इस सादगी और भक्ति से खुश होकर देवी मां ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे. बस उसी दिन से यह परंपरा चली आ रही है. लोगों का मानना है कि देवी मां को पुरुषों का यह रूप बहुत पसंद आता है.
यहां आने वाले लोगों का कहना है कि देवी मां किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटातीं. जो भी पुरुष सच्चे दिल से महिला का रूप बनाकर देवी के सामने माथा टेकता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है.
चाहे अच्छी नौकरी की बात हो, बीमारी से छुटकारा पाना हो या घर में सुख-शांति की बात हो, मां सबकी सुनती हैं. यही वजह है कि हर साल यहां आने वाले पुरुषों की गिनती बढ़ती जा रही है.
यह परंपरा केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत सुंदर संदेश भी देती है. यहां जात-पात या कपड़ों का कोई भेदभाव नहीं देखा जाता. इस अनोखे उत्सव को देखने के लिए देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंचते हैं.
यह मंदिर दिखाता है कि भगवान के दरबार में सिर्फ इंसान की सच्ची भक्ति देखी जाती है, उसका पहनावा या दिखावा नहीं.
डिस्क्लेमर: यह लेख केरल के कोट्टनकुलंगरा देवी मंदिर की स्थानीय धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और पारंपरिक उत्सव 'चामयाविलक्कु' पर आधारित है. इस खबर का उद्देश्य किसी भी समुदाय, धर्म या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं से जुड़ी लोक-परंपराओं की जानकारी देना है. पाठकों से अनुरोध है कि इसे केवल धार्मिक परंपरा और आस्था के संदर्भ में ही देखें.