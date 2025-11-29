Advertisement
trendingNow13022991
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: कोविदार वृक्ष की सही दिशा बदल देगी किस्मत, बरसेगी लक्ष्मी की कृपा और बढ़ेगा सुख-समृद्धि

Kovidar Tree Vastu Tips: कोविदार वृक्ष को घर में लगाने से कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं कि घर में कोविदार का वृक्ष किस दिशा में लगाना शुभ माना गया है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 29, 2025, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: कोविदार वृक्ष की सही दिशा बदल देगी किस्मत, बरसेगी लक्ष्मी की कृपा और बढ़ेगा सुख-समृद्धि

Kovidar Tree Vastu: हिंदू धर्म में कोविदार वृक्ष को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिव्य वृक्ष की उत्पत्ति ऋषि कश्यप ने की थी. यह मंदार और पारिजात को मिलाकर बना माना जाता है. ऋषि कश्यप सभी देवताओं के जनक माने जाते हैं, इसलिए कोविदार वृक्ष को भी देव वृक्ष का दर्जा प्राप्त है. पौराणिक ग्रंथों में भी इस वृक्ष की विशेष महिमा का वर्णन मिलता है. यही कारण है कि अयोध्या के राम मंदिर के ध्वज पर ओम और सूर्य के चिन्ह के साथ कोविदार वृक्ष का चित्र भी अंकित है. माना जाता है कि घर में इस वृक्ष को लगाने से अनेक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है.ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कोविदार वृक्ष को घर में कहां और कैसे लगाना चाहिए.

पूर्व दिशा में लगाएं कोविदार वृक्ष

वास्तु और शास्त्रों के अनुसार कोविदार वृक्ष को पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह दिशा सूर्य देव की मानी जाती है, जहां से प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. पूर्व दिशा में कोविदार लगाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है. परिवार के सदस्यों की सेहत बेहतर रहती है. घर का वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बनता है. अगर किन्हीं वजहों से आप पूर्व दिशा में पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, तो उत्तर दिशा भी कोविदार वृक्ष के लिए उत्तम मानी गई है. उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा कहलाती है और यह आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर में कोविदार वृक्ष लगाने के फायदे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर दिशा में कोविदार वृक्ष लगाने से धन-धान्य में वृद्धि होती है. साथ ही आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं. घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. 

कोविदार वृक्ष से जुड़े वास्तु नियम

दीवार से दूरी बनाकर लगाएं- यह वृक्ष धीरे-धीरे बड़ा आकार ले सकता है. इसलिए इसे दीवार से थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए, ताकि घर में प्रकाश और वायु का प्रवेश बाधित न हो.

यह भी पढ़ें: Vastu Tips: धन की कमी और बढ़ते खर्चों से परेशान हैं? इन 5 वास्तु दोषों को तुरंत करें दूर

पौधे के आसपास सफाई रखें- कोविदार वृक्ष को साफ स्थान पर लगाना चाहिए. पौधे के आसपास की स्वच्छता उसकी ऊर्जा को बढ़ाती है और घर में सौभाग्य लाती है. नियमित रूप से पानी डालना भी आवश्यक है.

सूखे पौधे को हटाना जरूरी- अगर पौधा सूख जाए या उसके पत्ते खराब हो जाएं, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए. वास्तु के अनुसार घर में सूखे पौधे होने से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है.

मुख्य द्वार के ठीक सामने न लगाएं- मुख्य दरवाजे के सामने कोई बड़ा पेड़ या अवरोध होना शुभ नहीं माना जाता। इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधा आती है।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप