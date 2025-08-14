Janmashtami 2025 date: 15 अगस्‍त या 16 अगस्‍त, कब मनाई जाएगी जन्‍माष्‍टमी? जान लें असली तारीख, पूजा के लिए मिलेंगे बस इतने मिनट
Hindi Newsधर्म

Janmashtami 2025 date: 15 अगस्‍त या 16 अगस्‍त, कब मनाई जाएगी जन्‍माष्‍टमी? जान लें असली तारीख, पूजा के लिए मिलेंगे बस इतने मिनट

Janmashtami 2025 date and time: कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी बेहद करीब है और लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि जन्‍माष्‍टमी 15 अगस्‍त को मनाई जाएगी या 16 अगस्‍त को. साथ ही जन्‍माष्‍टमी का व्रत कब रखा जाए. जानिए इन सभी प्रश्‍नों के उत्‍तर. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:23 AM IST
Janmashtami 2025 date: 15 अगस्‍त या 16 अगस्‍त, कब मनाई जाएगी जन्‍माष्‍टमी? जान लें असली तारीख, पूजा के लिए मिलेंगे बस इतने मिनट

Krishna Janmashtami 2025 date and time: हिंदू धर्म में हर व्रत-त्‍योहार की तिथि पंचांग में तिथि के व्‍याप्‍त होने के समय से तय होती है. साथ ही कुछ देवी-देवताओं की पूजा सुबह करना शुभ होता है तो कुछ की शाम को. इस आधार पर भी व्रत-त्‍योहार की तिथि और पूजा मुहूर्त तय होती है. जन्‍माष्‍टमी की पूजा मध्‍यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में की जाती है और इसकी तिथि का निर्धारण इसी आधार पर होता है. इस साल जन्‍माष्‍टमी की तारीख को लेकर एक खास संयोग बना है. 

2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख 

धार्मिक मान्यताओं अनुसार भगवान श्रीकृष्‍ण का जन्‍म भाद्रपद मास के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था. लेकिन इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग-अलग दिन पड़ रहा है. पंचांग के अनुसार 2025 में भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 09:34 बजे तक रहेगी. वहीं रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 04:38 से प्रारंभ होकर 18 अगस्त की सुबह 03:17 बजे तक रहेगा. 

यह भी पढ़ें: 78 साल से शक्तिपीठ में नहीं जला दीया, कभी आदि शंकराचार्य के पड़े थे चरण, पाकिस्‍तान में खत्‍म हो रहे हिंदू मंदिरों की दुर्दशा

ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2025 में जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्‍त को मनाया जाएगा. साथ ही जन्‍माष्‍टमी व्रत भी 16 अगस्‍त को रखना ही उचित होगा. कई साल बाद ऐसा संयोग बना है जब  स्मार्त और वैष्णव दोनों ही संप्रदाय के लोग 16 अगस्त 2025, शनिवार को ही जन्‍माष्‍टमी मनाएंगे.

यह भी पढ़ें: जन्‍माष्‍टमी पर दुर्लभ महासंयोग, 3 राशि वालों को मिलेगा बेहिसाब धन, जिंदगी में घुलेगी मिश्री सी मिठास!

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2025 तारीख और समय 

कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्‍त को मनाई जाएगी और इस दिन भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव होगा. साथ ही 16 अगस्‍त की रात को कृष्ण जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त 2025 देर रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा. वहीं जन्माष्टमी व्रत का पारण समय 17 अगस्‍त 2025 को सुबह 05:51 के बाद होगा. 

जन्‍माष्‍टमी को लेकर पूछे जा रहे सवाल 

प्रश्‍न - जन्माष्टमी 2025 की वास्तविक तारीख क्या है?
उत्‍तर - जन्‍माष्‍टमी 2025 में 16 अगस्‍त को मनाई जाएगी. 

प्रश्‍न - भगवान कृष्ण का जन्म 2025 में कब हुआ था?
उत्‍तर - साल 2025 में भगवान कृष्‍ण का जन्‍म 16 अगस्‍त को भाद्रपद कृष्‍ण अष्‍टमी को है. 

प्रश्‍न - क्‍या इस साल 2 दिन जन्‍माष्‍टमी है? 
उत्‍तर - नहीं, इस साल जन्‍माष्‍टमी एक ही दिन 16 अगस्‍त को है. स्‍मार्त और वैष्‍णव दोनों ही समुदाय के लोग 16 अगस्‍त को जन्‍माष्‍टमी व्रत रखेंगे और मध्‍यरात्रि में पूजा करेंगे. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Janmashtami 2025 date

;