छप्पन भोग सिर्फ मिठाइयों का थाल नहीं होता, इसमें मीठे से लेकर नमकीन, फल, पेय और अलग-अलग प्रकार के पारंपरिक व्यंजन शामिल किए जाते हैं. हर साल जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्म के बाद 56 भोग लगाया जाता है. इसके अलावा दिवाली के बाद अन्नकूट पर्व पर भी भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं. अन्य किसी देवी-देवता के लिए भोग लगाने की ऐसी कोई संख्या तय नहीं है. आखिर भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं और यही संख्या क्यों रखी गई? जानिए इसके पीछे की 3 प्रमुख वजहें.
पहली वजह : पौराणिक कथाओं के अनुसार माता यशोदा अपने लाला भगवान कृष्ण के बाल रूप को रोजाना 8 प्रहर में 8 बार भोजन कराती थीं. जब इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया तब लगातार 7 दिन तक कृष्ण जी ने अन्न-जल ग्रहण नहीं किया था. इसके बाद जब 8 वें दिन वर्षा बंद हुई. तब ब्रजवासियों और मैया यशोदा ने 7 दिन के हिसाब से 8 प्रहर का भोजन एक साथ भगवान कृष्ण को परोसा था. 7x8=56, 7 दिन से 8 प्रहर का गुणा करने पर 56 आता है. यानी कि ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को श्रद्धापूर्वक 56 भोग लगाए थे. लिहाजा तब से ही भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग लगाने की परंपरा है.
दूसरी वजह : एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा जाता है गौलोक में भगवान कृष्ण राधा जी के साथ जिस दिव्य कमल पर विराजते हैं. उसमें कुछ 56 पंखुड़ियां हैं. इसलिए भी भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं. इस कमल में 3 परतें हैं. पहली परत में 8 पंखुड़ियां, दूसरी परत में 16 पंखुड़ियां और तीसरी परत में 32 पंखुड़ियां होती हैं. इन तीनों को जोड़ें तो 8+16+32=56 आता है. इसलिए भी भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं.
तीसरी वजह : वहीं श्रीमद्भागवत कथा में दिए गए एक वर्णन के अनुसार कृष्ण जी की गोपिकाओं ने उनको पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक यमुना में भोर में स्नान किया. साथ ही रोज कात्यायिनी मां की पूजा-अर्चना की, व्रत रखा ताकि उनकी यह मनोकामना पूर्ण हो. इसके बाद जब भगवान कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूरी करने की सहमति दी तो गोपिकाओं ने 56 भोग बनाकर भगवान श्रीकृष्ण को भेंट किए थे.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित पौराणिक कथाओं पर आधारित है. इन मान्यताओं की अलग-अलग परंपराओं में अलग व्याख्या मिल सकती है. Zee News इनकी तथ्यात्मक पुष्टि नहीं करता है.)