श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा: मूसलाधार बारिश, उफनती यमुना और शेषनाग की छतरी...इस कथा के बिना अधूरी है जन्‍माष्‍टमी पूजा
Advertisement
trendingNow12883410
Hindi Newsधर्म

श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा: मूसलाधार बारिश, उफनती यमुना और शेषनाग की छतरी...इस कथा के बिना अधूरी है जन्‍माष्‍टमी पूजा

Krishna Janmashtami Vrat Katha: भगवान कृष्‍ण का जन्‍म इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में हुआ था कि उसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन भगवान ने धर्म की स्‍थापना की और पापियों का संहार किया. जन्‍माष्‍टमी पर भगवान कृष्‍ण के जन्‍म की यह व्रत कथा जरूर सुनें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा: मूसलाधार बारिश, उफनती यमुना और शेषनाग की छतरी...इस कथा के बिना अधूरी है जन्‍माष्‍टमी पूजा

Krishna Janmashtami Vrat Katha: भाद्रपद माह के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्‍म हुआ था. उस समय चंद्रमा वृषभ राशि में थे. भगवान कृष्‍ण के माता-पिता कंस के कारागार में थे. तब भगवान कृष्‍ण जन्‍मे और फिर उन्‍हें कंस से बचाने के लिए पिता वासुदेव टोकरी में रखकर नंद जी के घर छोड़ने गए. 16 अगस्‍त 2025 को जन्‍माष्‍टमी के मौके पर पूजा के समय यह व्रत कथा जरूर पढ़ें-सुनें. 

यह भी पढ़ें: जन्‍माष्‍टमी पर कई साल बाद ग्रहों का 'महायोग', 5 राशि वालों को मटकियां भर-भरकर मिलेगा धन!

जन्माष्टमी व्रत कथा

इंद्र ने कहा हे मुनि श्रेष्ठ व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत हो वह उत्तम व्रत आप मुझसे कहिये- तब नारद जी ने कहा-द्वापर येग में नीच कर्मों को करन वाला महापापी कंस नाम का दैत्य हुआ. उस कंस की परम सुंदरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ . वासुदेव तथा देवकी की आठवीं संतान तुम्हारा वध करेगी, ऐसी आकाशवाणी सुनकर अत्यन्त क्रोधित होकर कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया. कंस जब देवकी को मारने लगा तो वासुदेव ने कंस को वचन दिया कि वह अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे. तब कंस ने द्वारपालों को दोनो का ध्यान रखने को कहा और चला गया. एक-एक कर कंस ने देवकी के छः पुत्रों की हत्या कर दी. भगवान विष्णु के कहने पर योग माया ने देवकी के सातवें गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया .

कंस ने समझा कि उसके डर से देवकी का सातवां गर्भ नष्ट हो गया. वह देवकी की आंठवी संतान की प्रतीक्षा करने लगा . श्री कृष्ण जी के जन्म के समय सिंह राशि के सूर्य में, आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना जमाव डाला . भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में वृष राशि ने चन्द्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से चुका चन्द्रमा के आधी रात्रि में, आधी रात्रि के उत्तर में जब एक घड़ी हो जाये तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल की प्राप्ति होती है. हे इन्द्र ऐसे विजय नामक शुभमुहूर्त में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ . श्री कृष्ण जी के जन्म के समय पर मूसलाधार बारिश हुई. और पहरा दे रहे द्वारपाल सो गये. देवकी ने वासुदेव जी से कहा- हे स्वामी शीघ्र मेरे इस पुत्र को अपने मित्र गोप नंदलाल जी के यहां छोड़ आइये . वासुदेव जब कारागार से निकलकर यमुना के तट पर पहुंचे तो वहां पर डफली नदी को देखकर बड़े चिंतित हुए. 

यह भी पढ़ें: जन्‍माष्‍टमी आज, बाल गोपाल की पूजा के लिए मिलेगा बस इतने मिनट का समय, जान लें वरना हो जाएगी देर!

वह उफनती नदी में भगवान का नाम लेकर उतर गये. यमुना नदी साक्षात् नारायण के चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो उठीं. जैसे ही उन्होंने उनके चरण स्पर्श किये तो वसुदेव जी को उन्होंने मार्ग दे दिया. श्री कृष्ण को बरसात से बचाने के लिए शेषनाग जी अदृश्य रूप में आये और अपने फन फैलाकर बरसात से उनकी रक्षा की. यमुना नदी को पार कर वासुदेव जी गोप नंदलाल जी के घर बालक को छोड़ आये. और उनके घर से नवजात कन्या को ले आये . और लाकर कंस को सौंप दी. देवकी ने रोते हुए कहा- भईया यह तो कन्या है इसे छोड़ दो. पर उस दुराचारी ने उस मासूम कन्या को चट्टान पर दे मारा .

भयानक आवाज के साथ वह योगमाया रुपी कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को कहा कि तेरा काल अभी जीवित है. जो तेरा वध उचित समय आने पर करेगा. मेरा नाम वैष्णवी है और यह सारा जगत भगवान विष्णु की माया है. उन्हीं के हाथों तेरा मरण होगा . ऐसा कहकर वह स्वर्ग को चली गई. कंस ने भयवश पूतना राक्षसी को बुलाया और उसे श्री कृष्ण का वध करने भेजा. उस राक्षसी ने अनेको बालकों को अपना विषयुक्त स्तनपान करवाकर मार डाला . तत्पश्चात् वह श्री कृष्ण के पास पहुंची. जब उसने उन्हें अपने स्तनपान करवाये तो उन्होनें स्तनपान करते हुए उसके प्राण खींच लिए. 

पूतना के वध के पश्चात् कंस ने एक ब्राह्मण को भेजा. ब्राह्मण पालने में खेलते हुए दोनों बालकों के पास पहुंचा. और उनको मारने का प्रयास किया . इससे श्री कृष्ण ने उसे अपाहिज बना दिया . और उसका मुंह दही वाले बर्तन में कर दिया . तन्तर यशोदा ने आकर उस ब्राह्मण के मुंह में दही को लगे देखा और गुस्से में कहा कि आपने यह क्या कर दिया दही का पान कर लिया. अब तुम्हें दही नहीं दूंगी. उस ब्राह्मण ने कंस के पास आकर सब कह सुनाया. तब कंस ने केशी नामक दैत्य को भेजा. केशी नामक दैत्य ने घोड़े का रूप बनाया और गोकुल में श्री कृष्ण को अपने ऊपर चढ़ाने मात्र से ही अपने प्राण गंवा बैठा . 

फिर महा असुर कंस ने 'अरिष्ट नामक दैत्य को भेजा. वह एक बैल के रूप में श्री कृष्ण के समीप पहुंचा. श्री कृष्ण ने उस बैल से युद्ध करते हुए मार डाला. फिर दानव कंस ने 'कालाख्य' नामक दैत्य को कौवे (कागले) के रूप में भेजा. वह श्री कृष्ण के समीप आया . श्री कृष्ण ने उसके गले को दबोच कर उसे मार डाला और उसके पंखों को उखाड़ फेंका . कंस ने नन्द को बुलाकर कहा कि मुझे पारिजात के पुष्प लाकर दो नहीं तो मार डालूंगा. नन्द उसे एवं अस्तु कहकर घर आकर अपनी सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई. श्री कृष्ण ने उनकी सारी बात सुनकर बालकों के साथ खेलते हुए अपनी 'गेंद' यमुना नदी में फेंक दी. जब बालकों ने 'गेंद' को यमुना नदी में जाते देखा तो उन्होने श्री कृष्ण से 'गेंद' लाने को कहा- श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास 'गेंद' नहीं है मैं तुम्हें यही 'गेंद' ला देता हूं. तब सब बालकों के मना करने पर भी वह यमुना नदी में कूद गये. और बीच में कालिया नाग के समीप पहुंच गये. श्री कृष्ण से उसकी पत्नी ने कहा- कि तुम शीघ्र यहां से चले जाओ नहीं तो हमारे स्वामी तुम्हें मार डालेंगे. श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी 'गेंद' लिए बगैर नहीं जाऊंगा.

इतनी देर में कालिया नाग की आंख खुल गई. और वह उनसे युद्ध करने लगा . श्री कृष्ण एक-एक करके उसके सारे फनो को तोड़ना शुरू कर दिया . तब वह कालिया नाग उनकी अनेको प्रकार से स्तुति करने लगा. और उनसे माफी मांगने लगा. तब श्री कृष्ण ने कहा-कि तुम समुद्र में चले जाओ और यमुना का पानी निर्मल करो. कालिया नाग ने कहा कि वहां पर गरुड़ मुझे देखकर मार डालेंगे . तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हे नहीं मारेंगे. तब उस कालिया नाग उनकी अनेको प्रकार से स्तुति की और कृष्ण को देवताओं में दुर्लभ पारिजात के पुष्प भेंट में दिए. उन पुष्पों को उससे लाकर उन्होनें नन्द बाबा व यशोदा मैय्या को दिये. नन्द बाबा व यशोदा मैया ने उनके आने पर अनेकों उत्सव किए . 

नारद ने कहा- मथुरा नगरी के दक्षिणी हिस्से में कंस का मंत्री महातेजस्वी चाणूर रहता था. कंस ने उसे बुलवाया उसने कंस से कहा कि उन दोनों बालकों को नगर में बुलवाकर मल्लयुद्ध में उनका वध करवा दो. कंस को उसका सुझाव पसंद आ गया. उसने अक्रूर जी को बुलवाकर उन दोनों बालकों को लाने भेजा. अक्रूर जी ने नन्द जी के पास जाकर कंस की मंशा बताई. जिसे सुनकर नंद जी और यशोदा माता भयभीत हो गये. और उन्होंने अक्रूर जी को मना कर दिया. श्री कृष्ण के सुनने पर उन्होंने उन्हें समझा दिया और वह बलराम जी के साथ जाने को राजी हो गये.

नगर में पहुंचकर उन्होंने मालिन का कूबड़ ठीक किया और पागल हाथी का वध किया. कंस के उत्सव में उन्होंने शिव का धनुष तोड़ डाला और अखाड़े में पहले चाणूर और फिर केशी को मार डाला. कंस ने बड़े-बड़े दैत्यों को बुलाकर कहा- कि उन्हें परास्त न कर सका. उन सबको श्री कृष्ण व बलराम ने मार डाला . बलराम जी ने मूसल तथा हल से व श्री कृष्ण ने चक्र से अनेको दैत्यों को मार डाला. 

श्री कृष्ण ने कंस को पकड़कर कहा- हे महानीच दैत्य देख मैं वही देवकी का आठवां पुत्र हूं जिसके द्वारा तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे. मैं तुम्हारा वध करके इस संसार को तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा .इतना कहकर श्री कृष्ण ने कंस को धरती पर पटक दिया और उसकी छाती पर सवार हो गये. कंस के केश पकड़कर उसकी छाती पर मुष्टि प्रहार कर उसके प्राण ले लिये. उस असुर के मरने पर सब देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संसार के सब लोगों ने उनकी वंदना की . तत्पश्चात् उन्होंने वासुदेव, देवकी व अग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया. जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

Krishna Janmashtami Vrat Katha

Trending news

VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
vice president election
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
Kishtwar cloudburst
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
;